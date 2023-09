Utilizzo di un giroscopio per misurare le variazioni nella rotazione terrestre

Un team di scienziati ha sviluppato un nuovo modo per misurare le variazioni nella rotazione terrestre utilizzando un giroscopio. I ricercatori, con sede presso l'Osservatorio geodetico Wettzell in Germania, hanno creato una cavità laser lunga 16 metri, nota come "G", che funziona come un giroscopio ad anello. All'interno, doppi raggi laser che viaggiano in direzioni opposte interagiscono per creare uno schema di interferenza. I ricercatori hanno scoperto che mentre la Terra ruota, le fluttuazioni della sua velocità si riflettono nello schema di interferenza. Analizzando lo schema di interferenza, i ricercatori sono stati in grado di calcolare la distanza percorsa da un dato punto sulla Terra in un periodo di tempo specifico.

Nel loro studio pubblicato sulla rivista Nature Photonics, i ricercatori hanno testato le prestazioni del giroscopio per un periodo di quattro mesi e sono riusciti a misurare la durata di un giorno con una precisione di pochi millisecondi. Questo livello di precisione è di gran lunga maggiore rispetto ai metodi precedenti utilizzati per misurare la rotazione terrestre e potrebbe essere utilizzato per costruire modelli geofisici più accurati per il trasporto globale.

I risultati del team sono stati discussi da Caterina Cimminelli e Giuseppe Brunetti in un articolo News & Views pubblicato anche su Nature Photonics. I ricercatori hanno proposto che questo nuovo metodo di misurazione della lunghezza del giorno, insieme alle sue variazioni, potrebbe portare a modelli geofisici migliorati, che hanno applicazioni ad ampio raggio in campi come la scienza del clima e la navigazione. I ricercatori ritengono che questo approccio potrebbe fornire descrizioni più precise della durata di un giorno, tenendo conto di vari fattori che influenzano la rotazione terrestre, come l’attrazione della luna, le correnti oceaniche e le condizioni atmosferiche.

Nel complesso, questo nuovo approccio basato sul giroscopio è promettente per far progredire la nostra comprensione della rotazione terrestre e dei suoi effetti su vari fenomeni geofisici.

Fonte:

