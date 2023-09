Gli scienziati sviluppano una tecnica per modificare i genomi dei virus RNA utilizzando enzimi di taglio ed enzimi di riparazione dell'RNA

Un team di microbiologi della Montana State University ha creato un metodo per modificare il genoma di un virus a RNA utilizzando un enzima tagliente e un enzima riparatore dell'RNA. I ricercatori hanno pubblicato i loro risultati su Science Advances.

I ricercatori hanno utilizzato un sistema CRISPR di tipo III proveniente dallo Streptococcus thermophilus, un batterio presente nei latticini. Questo sistema viene utilizzato per identificare la posizione specifica in un RNA target in cui si desidera il taglio. Una volta effettuato il taglio, vengono utilizzate delle stecche di DNA per riunire i filamenti, che vengono poi ricollegati utilizzando un enzima ligasi virale.

Per testare la loro tecnica, il team ha eliminato sezioni dell’RNA in un virus Sindbis. Il virus conteneva un segmento fluorescente verde nel suo RNA e, tagliandolo, il virus è riuscito a sopravvivere ma non era più fluorescente.

Il gruppo di ricerca ritiene che la loro tecnica, così come approcci simili, potrebbero essere utilizzati negli sforzi di ricerca sull’RNA, in particolare nello studio del guadagno o della perdita di funzioni nei virus, come la loro virulenza. Questa tecnica potrebbe anche essere utilizzata per rimuovere le funzioni di un virus che gli consentono di eludere i farmaci destinati a curarlo. Inoltre, la modifica dell’RNA apre nuove possibilità per lo sviluppo di terapie mirate e trattate i disturbi basati sull’RNA.

La possibilità di modificare direttamente l'RNA fornisce un approccio più diretto ed efficiente rispetto ai metodi attuali che comportano più passaggi di trascrizione. Questa scoperta ha potenziali implicazioni per il campo della virologia e della ricerca basata sull’RNA.

Fonte: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adj8277)