Esplorando la storia geologica e i pericoli della Caldera della Lunga Valle

I geoscienziati dell'US Geological Survey (USGS) hanno recentemente intrapreso un'escursione sul campo nella Caldera di Long Valley in California per acquisire una comprensione più profonda della sua storia geologica e dei rischi vulcanici. La Caldera della Long Valley, situata sul lato orientale della Sierra Nevada, ha una complessa storia di eruzioni che dura da milioni di anni.

Durante l'escursione, i geoscienziati hanno potuto ammirare viste mozzafiato del paesaggio circostante, che comprendeva i crateri Mono-Inyo, il lago Mono e il granito e le rocce metamorfiche della Sierran. Ciò ha fornito loro un contesto più ampio per studiare la caldera e valutare i rischi vulcanici.

La gita ha offerto anche l'opportunità di esaminare le nuove caratteristiche geotermiche di Hot Creek e di assistere al funzionamento delle centrali elettriche di Casa Diablo. Gli scienziati hanno anche avuto la possibilità di visitare le stazioni sismiche e GPS che contribuiscono all'ampia rete di monitoraggio del CalVO nella regione della Long Valley.

Comprendere la storia geologica della Caldera della Long Valley è fondamentale per caratterizzare i rischi vulcanici. La regione ha vissuto varie attività vulcaniche nel corso della sua storia, comprese eruzioni basaltiche da circa 4 a 2.6 milioni di anni fa e la formazione di cupole di riolite appiccicose da circa 2.2 milioni a 800,000 anni fa. L’eruzione che ha formato la caldera avvenuta circa 760,000 anni fa è stata particolarmente significativa.

Rivisitando, sfidando e rivedendo le ipotesi scientifiche, i geoscienziati mirano a fare progressi e testare nuove teorie. L'escursione sul campo ha riunito esperti con diversi livelli di esperienza per favorire lo scambio di conoscenze e stimolare discussioni e dibattiti.

I lavori in corso nella regione della Long Valley includono l'installazione e la manutenzione di sensori GPS e sismici all'interno della caldera e sull'isola Paoha nel Lago Mono. Inoltre, gli sciami sismici annuali associati allo scioglimento delle nevi vengono attentamente monitorati, vengono condotti studi geocronologici sulle lave basaltiche precaldera e vengono intrapresi vari altri studi geologici, idrologici e geofisici.

Comprendere la storia geologica e i pericoli della Caldera della Long Valley non solo contribuisce alla conoscenza scientifica dei processi vulcanici, ma serve anche come base per valutare e mitigare i potenziali rischi per le comunità della regione.

Fonte:

– Foto USGS di Jessica L. Ball