Prepararsi alla vita su Marte: le missioni terrestri della NASA

La NASA ha fatto un altro passo avanti verso la preparazione degli esseri umani per una futura missione su Marte. A giugno, quattro reclute si sono imbarcate nella prima di missioni della durata di tre anni per simulare la vita sul Pianeta Rosso. Sebbene le missioni siano condotte sulla Terra, sono progettate per fornire preziose informazioni sulle sfide che gli astronauti potrebbero affrontare su Marte.

Il primo equipaggio di quattro volontari è entrato in una struttura unica chiamata Mars Dune Alpha, situata presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas. La loro missione è vivere e lavorare all'interno della struttura per un anno intero, replicando le condizioni che vivrebbero su Marte. L'obiettivo è aiutare scienziati, ingegneri e astronauti a comprendere meglio cosa comporterebbe un viaggio su Marte.

Mars Dune Alpha, una struttura stampata in 3D, ha all'incirca le dimensioni di un appartamento con tre camere da letto e copre un'area di 158 metri quadrati (1,700 piedi quadrati). Si compone di quattro piccoli alloggi, due bagni, postazioni di lavoro, un'area medica, un soggiorno e una cucina. Per simulare la necessità di produrre il proprio cibo su Marte, l'equipaggio coltiverà il proprio cibo in una fattoria verticale.

L'obiettivo principale della missione, nota come CHAPEA, è indagare l'impatto sulla salute dell'equipaggio e sulla capacità di svolgere compiti quando vivono e lavorano come se fossero su Marte. Comandata da Kelly Haston, membro della Nazione Mohawk e delle Sei Nazioni del Grand River in Canada, la prima missione si concentrerà sulla comprensione di come il corpo umano si adatta alle condizioni uniche di Marte.

Queste missioni terrestri sono cruciali per la preparazione della NASA per una futura missione su Marte. Simulando la vita su Marte, l'agenzia può raccogliere dati e approfondimenti preziosi che aiuteranno nello sviluppo delle tecnologie, dei protocolli e delle strategie necessari per un viaggio di successo sul Pianeta Rosso.

Fonte: ScienceNewsExplores