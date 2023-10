Rari eventi celesti che abbelliranno i cieli delle Americhe

By

I residenti e i visitatori delle Americhe avranno una sorpresa poiché nei prossimi mesi si verificheranno due eventi celesti unici. Il primo evento è un’eclissi solare “anello di fuoco”, seguita da un’eclissi solare totale in aprile.

Un'eclissi di anello di fuoco avviene quando la luna passa tra la Terra e il sole, creando un'immagine che ricorda un anello di fuoco. A differenza di un’eclissi solare totale, la Luna appare più piccola e non blocca completamente il sole. Questo evento è dovuto al fatto che la Luna è più lontana dalla Terra durante queste eclissi parziali.

L'eclissi dell'anello di fuoco di sabato sarà visibile in un percorso che si estende dall'Oregon al Texas, iniziando alle 9.13:12.03 PT lungo la costa dell'Oregon e terminando in Texas alle XNUMX:XNUMX CT. Sebbene parti di Porto Rico, Hawaii e Alaska subiranno un’eclissi parziale, non saranno testimoni dell’effetto dell’anello di fuoco.

L’anno prossimo, gli osservatori del cielo avranno un’altra opportunità di assistere a un’eclissi solare totale l’8 aprile. Questa eclissi creerà un “percorso di totalità” che si estenderà dal Messico settentrionale al Canada orientale, coprendo una larghezza di 15 miglia (185 km). Tredici stati degli Stati Uniti, tra cui Texas, Ohio e New York, si troveranno sul percorso dell'eclissi.

La NASA informa che è fondamentale indossare filtri solari specializzati durante un'eclissi solare per proteggere gli occhi dalle radiazioni nocive del sole. Togliere gli occhiali è sicuro solo quando la luna oscura completamente la superficie del sole.

Questi eventi celesti non solo forniscono uno spettacolo per le masse, ma offrono anche agli scienziati preziose opportunità per studiare il sole e la sua interazione con la Terra. Inoltre, le eclissi possono influenzare temporaneamente il comportamento degli animali e causare una momentanea diminuzione della temperatura.

