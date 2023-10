Un'entusiasmante opportunità per assistere a un'eclissi solare anulare

Milioni di persone avranno la possibilità di assistere questo fine settimana ad uno spettacolare fenomeno naturale noto come eclissi anulare mentre passa dall'Oregon al Texas. Durante un’eclissi solare anulare, la Luna è la più lontana dalla Terra e non blocca completamente il sole, creando un bordo esterno luminoso o un “anello di fuoco” attorno alla Luna. Otto stati sperimenteranno questo spettacolo celeste, a partire da Eugene, Oregon, dove durerà quasi quattro minuti. Eventi educativi e streaming live dell'eclissi saranno disponibili in varie località, come l'Oregon Museum of Science and Industry a Portland.

Albuquerque, nel Nuovo Messico, vedrà l'eclissi coincidere con l'annuale Albuquerque International Balloon Fiesta. L'anno scorso, la festa ha attirato quasi 830,000 persone, e si prevede che la combinazione dell'avvistamento dell'eclissi di quest'anno attirerà una folla ancora più numerosa. Richard Rand, presidente del dipartimento di fisica e astronomia dell'Università del New Mexico, sottolinea la profonda sensazione che si prova provando un simile evento. Il campus offrirà attività educative e la visione dell’”anello di fuoco”.

A San Antonio, in Texas, l'eclissi parziale avverrà tra le 10:23 e le 11:54. Le proiezioni saranno disponibili vicino a Woodlawn Lake e in diversi parchi, con eventi della comunità come osservazione stenopeica, melma galattica e un percorso a ostacoli del campo di addestramento degli astronauti. Infine, Corpus Christi, in Texas, è l’ultimo grande sito negli Stati Uniti a testimoniare l’eclissi, e la durata del picco sarà la più lunga lì, durando più di cinque minuti. Le prenotazioni alberghiere a Corpus Christi hanno registrato un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Per osservare l’eclissi anulare in sicurezza, è fondamentale prendere le precauzioni necessarie. Guardare direttamente il sole può causare danni permanenti agli occhi. È essenziale un'adeguata protezione degli occhi, come occhiali certificati o visori solari portatili. Gli occhiali da sole normali non forniscono una protezione sufficiente poiché la retina è sensibile alla luce. Quindi è importante evitare di guardare il sole, anche per un breve momento.

Questa imminente eclissi anulare è solo l’inizio, poiché l’8 aprile 2024, un’eclissi solare totale più rara si estenderà su dieci stati, attirando milioni di turisti. L'elenco completo dei luoghi e della durata dell'evento di eclissi anulare può essere trovato visitando fonti affidabili.

Definizioni:

– Eclissi anulare: un tipo di eclissi solare in cui la luna non blocca completamente il sole, lasciando un anello luminoso attorno alla luna.

– Visualizzazione dell'eclissi: osservazione di un'eclissi solare o lunare con le dovute precauzioni, come l'utilizzo di occhiali certificati o visori solari portatili.

– Retina: la parte sensibile dell'occhio che rileva la luce.

