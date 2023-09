La corsa allo spazio: Stati Uniti e Cina competono per tornare sulla Luna

In una recente intervista con la BBC, il capo della NASA Bill Nelson ha dichiarato che gli Stati Uniti sono impegnati in una “corsa allo spazio” con la Cina per tornare sulla Luna, esprimendo il desiderio che gli Stati Uniti siano i primi a raggiungere questo obiettivo. Mentre negli anni ’1960 e ’1970 gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica avevano intrapreso una corsa allo spazio, la Nasa ora si affida a società private per svolgere la maggior parte del lavoro. Secondo Nelson, la collaborazione con aziende private consente la condivisione dei costi e attinge alla creatività degli imprenditori del settore privato. Aziende come SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos hanno ottenuto contratti multimiliardari dalla Nasa per costruire lander lunari.

Il programma spaziale cinese, che prevede piani per raggiungere le regioni polari della Luna, è attentamente monitorato dalla Nasa. La Cina ha una propria stazione spaziale, ha riportato campioni lunari sulla Terra e non ha firmato gli accordi Artemis guidati dagli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni per le sue rivendicazioni territoriali. La rivalità della Nasa con la Cina ha portato a maggiori investimenti nell’agenzia, con una spesa di 71.2 miliardi di dollari nell’anno precedente al settembre 2021. Un quarto di questa spesa va alle piccole imprese, che possono accelerare la loro crescita e attrarre investitori privati.

Se da un lato la corsa verso la Luna ha attirato l’attenzione, dall’altro ha anche stimolato la crescita dell’industria spaziale in generale. SpaceX, in particolare, ha svolto un ruolo significativo nell’espansione del potenziale di investimento nello spazio. Il numero di satelliti in orbita attorno alla Terra è aumentato, con aziende come OneWeb e Starlink in testa. Ciò ha creato nuove opportunità in vari settori, tra cui l’agricoltura, le assicurazioni e il settore marittimo.

L’economia spaziale ha il potenziale per essere altamente redditizia, con stime che suggeriscono che potrebbe valere oltre 1 trilione di dollari all’anno entro il 2040. Tuttavia, ci sono sfide da superare, come la fattibilità economica dell’estrazione mineraria sulla Luna. La NASA vede il potenziale nella ricerca medica, citando gli esperimenti di successo sulla crescita dei cristalli condotti dalla società farmaceutica Merck sulla Stazione Spaziale Internazionale.

