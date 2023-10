La vita dopo lo spazio: adattarsi alla gravità e battere i record

Dopo aver trascorso più di un anno nello spazio, l’astronauta Frank Rubio sta ora affrontando la sfida di riadattarsi alla vita sulla Terra. Rubio è recentemente tornato da una missione di 371 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, superando il precedente record americano per la durata più lunga trascorsa nello spazio. Al suo ritorno, Rubio ha parlato in una conferenza stampa al Johnson Space Center della NASA a Houston, descrivendo la difficoltà di adattarsi alla gravità terrestre. Ha menzionato il dolore alle piante dei piedi e alla parte bassa della schiena mentre il suo corpo si riadatta a sostenere tutto il suo peso.

La permanenza prolungata di Rubio nello spazio non era originariamente prevista. A causa di una perdita di liquido refrigerante nella navicella Soyuz destinata al viaggio di ritorno, l'agenzia spaziale russa Roscosmos ha inviato una navicella spaziale vuota per recuperare Rubio e i suoi compagni di equipaggio. Di conseguenza, Rubio ha dovuto continuare la missione inizialmente prevista per un altro equipaggio. Nonostante le circostanze inaspettate, Rubio ha mantenuto una mentalità positiva, riconoscendo che essere rinchiuso per un anno è stato mentalmente impegnativo ma necessario.

Oltre a battere il record americano di permanenza più lunga nello spazio, Rubio puntava a raggiungere un altro traguardo durante la sua missione. Ha tentato di far crescere un pomodoro nello spazio, il che sarebbe stato un risultato significativo. Tuttavia, ha smarrito il pomodoro e non è stato in grado di localizzarlo, il che ha portato a ipotizzare che potrebbe averlo consumato inavvertitamente.

Al ritorno sulla Terra, gli astronauti spesso sperimentano un fenomeno noto come “sindrome di adattamento allo spazio”. Questa condizione comporta difficoltà nel mantenere l’equilibrio e la coordinazione a causa dello spostamento gravitazionale. Rubio ha menzionato la sensazione di spostarsi a destra o a sinistra quando tentava di camminare dritto, nonostante avesse la mente lucida.

Il viaggio di Rubio mette in luce le sfide fisiche e psicologiche affrontate dagli astronauti durante le missioni spaziali di lunga durata. Mentre gli esseri umani continuano a esplorare le frontiere dello spazio, la comprensione degli effetti della microgravità e il riadattamento alla vita sulla Terra rimarranno aree di ricerca vitali.

Fonte:

AFP (Agence France Presse)