Bentornati sulla Terra: l'astronauta Frank Rubio si adatta alla gravità dopo un anno nello spazio

Dopo aver trascorso più di un anno nello spazio, l'astronauta Frank Rubio sta ora affrontando la sfida di riadattarsi alla gravità terrestre. Rubio ha affermato durante una conferenza stampa al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, che camminare inizialmente provoca disagio, in particolare alla pianta dei piedi e alla parte bassa della schiena. Ha spiegato che c'è un certo livello di dolore che deriva dal fatto che la sua parte bassa della schiena ora sostiene la metà del suo peso.

Rubio è recentemente tornato sulla Terra dopo una permanenza di 371 giorni nello spazio. Originariamente prevista per una missione di routine di sei mesi, Rubio ha incontrato una svolta inaspettata degli eventi. La navicella spaziale Soyuz, che avrebbe dovuto riportare indietro l'equipaggio, ha subito una perdita di refrigerante a dicembre. Ciò ha costretto l’agenzia spaziale russa Roscosmos a riportare la nave sulla Terra e a inviare invece una navicella spaziale vuota. Di conseguenza, Rubio e la sua squadra hanno dovuto intraprendere la missione inizialmente assegnata all'equipaggio della seconda nave.

Nonostante le sfide, Rubio ha riflettuto sugli adattamenti mentali che ha dovuto fare per adattarsi alla vita nello spazio. Ha raccontato che per lui è stato difficile restare confinato in un piccolo spazio per un anno. Tuttavia, Rubio ha superato questo problema accettando che fosse parte della missione e preparandosi mentalmente per l'esperienza.

Sebbene la disavventura abbia alterato il corso della missione di Rubio, gli ha permesso di stabilire un nuovo record per il tempo più lungo trascorso nello spazio da un americano, superando il record di Mark Vande Hei di 355 giorni consecutivi. Il record mondiale assoluto è detenuto dal cosmonauta russo Valeri Poliakov, che ha trascorso 437 giorni nello spazio.

Durante la sua permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Rubio ha avuto anche un'interessante esperienza con il giardinaggio. Ha tentato di coltivare un pomodoro nello spazio, che secondo lui potrebbe essere stato il primo pomodoro coltivato lì. Purtroppo, però, il pomodoro è andato perso o è stato scambiato per spazzatura, nonostante i suoi sforzi per fissarlo utilizzando il velcro.

Mentre Rubio si adatta alla vita sulla Terra, ha detto che camminare inizialmente sembra diverso. La mente è lucida, ma il corpo non risponde come previsto, costringendo l'individuo a spostarsi a destra o a sinistra mentre tenta di camminare dritto.

