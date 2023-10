L'astronauta della NASA Frank Rubio si adatta alla vita sulla Terra dopo una missione spaziale durata un anno

By

L'astronauta della NASA Frank Rubio è recentemente tornato sulla Terra dopo aver trascorso più di un anno nello spazio. In una conferenza stampa tenutasi al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, Rubio ha discusso delle sfide legate al riadattamento alla gravità terrestre. Ha menzionato di aver avvertito fastidio ai piedi e alla parte bassa della schiena durante i primi giorni, mentre il suo corpo si riabituava a sostenere il proprio peso.

Inizialmente la missione di Rubio doveva durare sei mesi, ma a causa di una perdita di refrigerante nella navicella Soyuz, lui e i suoi compagni di equipaggio dovettero tornare sulla Terra dopo 371 giorni. La perdita di liquido refrigerante si è verificata a dicembre, probabilmente causata da un micrometeoroide. Per precauzione, l'agenzia spaziale russa Roscosmos ha deciso di inviare una navicella spaziale Soyuz vuota alla Stazione Spaziale Internazionale come veicolo di riserva. Ciò ha permesso a Rubio e ai suoi compagni astronauti di tornare sulla Terra a bordo della navicella spaziale originale, ma hanno dovuto subentrare nella missione originariamente assegnata all'equipaggio destinato alla seconda nave.

Rubio ha ammesso che la prospettiva di trascorrere un anno confinato nella stazione spaziale è stata una sfida per lui, poiché gli piace stare all’aria aperta. Tuttavia, riuscì ad adattarsi mentalmente all’ambiente circostante e accettò che la stazione spaziale sarebbe stata la sua casa per i successivi 12 mesi. Nonostante le circostanze inaspettate, l'estensione della missione di Rubio gli ha permesso di battere il record di maggior tempo trascorso nello spazio da un astronauta americano. Ha superato il record di Mark Vande Hei del 2022 di 355 giorni consecutivi.

Il ritorno sulla Terra ha presentato una serie di sfide. Rubio ha descritto la sensazione di scivolare a destra o a sinistra mentre tentava di camminare dritto, cosa alla quale ci è voluto un po' per abituarsi. Ha spiegato che mentre la sua mente era lucida, il suo corpo non ha risposto come previsto.

Durante la sua permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale, Rubio ha intrapreso un esperimento per coltivare un pomodoro. Sebbene abbia tentato di fissarlo con il velcro, lo ha smarrito e non è riuscito a ritrovarlo. Rubio ha ipotizzato scherzosamente che potrebbe essersi seccato ed essere stato scambiato per spazzatura, o che lo abbia mangiato inconsapevolmente.

Nel complesso, la missione di Rubio evidenzia gli adattamenti fisici e mentali che gli astronauti devono effettuare quando tornano da un soggiorno prolungato nello spazio. Le loro esperienze contribuiscono alla ricerca scientifica e ai progressi nell’esplorazione spaziale.

