Verso svelare i segreti dei buchi neri extragalattici

Gli scienziati dell’UR Rao Satellite Center (URSC) dell’ISRO e dell’Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) hanno ottenuto un risultato significativo nello studio dei buchi neri. Utilizzando una tecnica chiamata polarimetria a raggi X, hanno rilevato con successo per la prima volta la radiazione emessa da una sorgente di buco nero extragalattico. Questa scoperta rivoluzionaria apre nuovi orizzonti per comprendere i processi fisici sottostanti che circondano i buchi neri.

Il buco nero in questione si trova nella Grande Nube di Magellano (LMC), una piccola galassia compagna della Via Lattea. Conosciuto come LMC X-3, è un sistema binario costituito da un buco nero e una stella normale più calda, più grande e più massiccia del nostro Sole. Il sistema fu inizialmente scoperto da un telescopio orbitante a raggi X nel 1971 e da allora è stato oggetto di approfondite ricerche da parte di vari gruppi di astronomi.

La recente svolta è stata resa possibile dall’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), la prima missione della NASA appositamente progettata per studiare la polarizzazione dei raggi X provenienti dagli oggetti celesti. Lanciato nel 2021, IXPE fornisce una tecnica di osservazione unica che consente agli scienziati di approfondire i processi di emissione e la geometria degli oggetti in accrescimento attorno ai buchi neri.

Gli scienziati dell'IITG e dell'URSC hanno concentrato il loro studio su LMC X-3, considerandolo un laboratorio cosmico ideale. Analizzando le tracce di polarizzazione dei raggi X di questo buco nero utilizzando IXPE, sono stati in grado di rilevare emissioni polarizzate significative. Queste emissioni sono probabilmente il risultato di una combinazione di emissioni dirette e/o riflesse da un’atmosfera del disco parzialmente ionizzata.

Inoltre, i ricercatori hanno misurato la rotazione del buco nero analizzando le osservazioni della missione Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) e della missione Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR). Le loro scoperte indicano che il buco nero in LMC X-3 presenta una rotazione debole.

Questo studio innovativo è stato pubblicato nel Monthly Notice della Royal Astronomical Society: Letters, contribuendo ulteriormente alla nostra comprensione dei fenomeni dei buchi neri. Mentre gli scienziati continuano a esplorare e studiare la natura misteriosa dei buchi neri, scoperte come queste aprono la strada a futuri progressi nel campo dell’astrofisica.