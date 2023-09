I parchi cittadini costruiti su ex inceneritori potrebbero avere livelli elevati di piombo, secondo alcuni studi

Un recente studio condotto dalla Duke University ha scoperto che i parchi cittadini e i parchi giochi costruiti sui siti di ex inceneritori di rifiuti potrebbero ancora avere livelli di piombo significativamente più alti nei loro terreni superficiali. La ricerca, guidata dal professor Daniel D. Richter, ha analizzato campioni di terreno superficiale di tre parchi cittadini di Durham, nella Carolina del Nord, costruiti su ex siti di inceneritori chiusi all'inizio degli anni '1940.

Lo studio ha rivelato che i campioni raccolti da una sezione dell'East Durham Park contenevano livelli di piombo superiori a 2000 parti per milione, che è più di cinque volte superiore all'attuale standard dell'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA) per i suoli sicuri nelle aree gioco dei bambini. I campioni provenienti da Walltown Park contenevano per lo più bassi livelli di piombo, ma circa il 10% erano preoccupanti e alcuni erano molto alti. D'altra parte, i campioni dell'East End Park avevano tutti livelli di piombo nel suolo inferiori all'attuale soglia EPA per la sicurezza dei bambini.

I risultati evidenziano la necessità di un maggiore monitoraggio e di sforzi di mitigazione nei parchi costruiti sui siti degli ex inceneritori. Richter ha sottolineato l’importanza di determinare i rischi di contaminazione e di capire perché la contaminazione sta diminuendo a ritmi diversi in luoghi diversi. Ha chiesto un campionamento e un monitoraggio diffusi, nonché la creazione di mappe del suolo e mappe delle tracce del suolo nelle città degli Stati Uniti e del Canada.

Le indagini storiche indicano che circa la metà di tutte le città esaminate negli Stati Uniti e in Canada hanno incenerito rifiuti solidi tra gli anni ’1930 e ’1950. Gli inceneritori hanno bruciato vari tipi di immondizia e rifiuti, compresi prodotti che contenevano piombo. La cenere rimanente, che concentrava contaminanti come il piombo, veniva talvolta sparsa nei parchi e in altri spazi urbani.

Per facilitare gli sforzi di campionamento e monitoraggio, Richter ha menzionato l'uso di nuove tecnologie come gli strumenti portatili di fluorescenza a raggi X. Questi strumenti possono fornire un’analisi preliminare di campioni di terreno per più metalli, incluso il piombo, in soli 20 secondi. Inoltre, i registri storici sull’incenerimento dei rifiuti e sullo smaltimento delle ceneri potrebbero aiutare a identificare i punti caldi più rapidamente.

Nel complesso, lo studio evidenzia i potenziali rischi per la salute a lungo termine associati alla contaminazione da piombo nei suoli urbani e sottolinea la necessità di sforzi continui per monitorare e mitigare questi rischi nei parchi e in altri spazi urbani costruiti sui siti degli ex inceneritori.

