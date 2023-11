Una nuova prospettiva: trasformare i deserti alimentari di Glasgow attraverso l'agricoltura urbana

Credito: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Una recente ricerca condotta dall'Università di Glasgow e dalla Florida State University ha rivelato un nuovo approccio per affrontare i “deserti alimentari” di Glasgow e ridurre la disuguaglianza. Attraverso un’attenta analisi geospaziale, i ricercatori hanno scoperto che l’introduzione di orti e orti comunitari in posizioni strategiche della città potrebbe migliorare significativamente l’accesso a prodotti freschi e convenienti nelle aree scarsamente servite.

Lo studio, intitolato “Equalizing urban Agriculture access in Glasgow: A Space Optimization Approach”, evidenzia i numerosi vantaggi dell’agricoltura urbana oltre la semplice disponibilità di cibo. Oltre a fornire prodotti freschi, gli orti e gli orti comunitari promuovono le connessioni comunitarie, scambiano conoscenze sul cibo e migliorano il benessere mentale attraverso attività all’aperto.

Attualmente, solo il 36% dei residenti di Glasgow vive a 10 minuti a piedi da un’area agricola urbana. L’analisi ha evidenziato che le aree economicamente svantaggiate alla periferia della città tendono ad avere un accesso limitato al cibo fresco e a buon mercato, con il risultato di “deserti alimentari”. È interessante notare che i ricercatori hanno trovato circa 939 ettari di terreno libero e abbandonato in tutta Glasgow, con circa il 60% della popolazione che vive entro 500 metri da uno spazio inutilizzato.

Sfruttando la modellazione di ottimizzazione spaziale, il team ha dimostrato che la conversione di soli 15 siti abbandonati in centri di agricoltura urbana potrebbe espandere l’accesso ai prodotti freschi al 50% dei residenti di Glasgow, con un impatto significativo sulla riduzione della disuguaglianza alimentare. Aumentare lo sforzo aggiungendo fino a 60 nuovi siti in 10 minuti a piedi potrebbe potenzialmente servire fino al 70% della popolazione della città, eliminando di fatto la disuguaglianza di accesso.

Il dottor Mingshu Wang, coautore dello studio, ha osservato che Glasgow deve affrontare sfide significative a causa dell’accesso limitato a cibo nutriente e a prezzi accessibili nelle aree a basso reddito. Tuttavia, questo approccio alla pianificazione urbana basato sui dati offre soluzioni promettenti senza richiedere investimenti sostanziali. Riconvertendo i terreni liberi in centri agricoli comunitari, Glasgow può affrontare l’effetto Glasgow dando al tempo stesso la possibilità ai residenti locali di apportare cambiamenti positivi nelle loro comunità.

FAQ

D: Cos’è l’agricoltura urbana?



R: L’agricoltura urbana si riferisce alla pratica di coltivazione, lavorazione e distribuzione del cibo all’interno o nei dintorni delle aree urbane. Ciò include varie forme come orti comunitari, giardini pensili e fattorie verticali.

D: Cosa sono i deserti alimentari?



R: I deserti alimentari sono aree, tipicamente nei quartieri a basso reddito, dove i residenti hanno un accesso limitato a cibo nutriente e a prezzi accessibili, il che spesso si traduce in scarsi risultati sanitari legati alla dieta.

D: In che modo l’agricoltura urbana può apportare benefici alle comunità?



R: L’agricoltura urbana offre numerosi vantaggi alle comunità, tra cui un maggiore accesso a prodotti freschi e convenienti, connessioni sociali, scambio di conoscenze sul cibo, miglioramento del benessere mentale e opportunità di attività fisica.

D: Cos'è la modellazione di ottimizzazione spaziale?



R: La modellazione di ottimizzazione spaziale è una tecnica che utilizza algoritmi matematici per determinare la migliore allocazione di risorse o posizioni in base a obiettivi, vincoli e dati spaziali specifici. Nel contesto di questo studio, è stato utilizzato per identificare le posizioni ottimali per gli orti e gli orti comunitari per massimizzare l’accessibilità e ridurre la disuguaglianza alimentare.

(Fonte: Università di Glasgow)