Il rilevamento di spettrali aurore infrarosse su Urano fa luce sui campi magnetici planetari

Gli astronomi hanno recentemente confermato l’esistenza di aurore infrarosse dall’aspetto inquietante sul pianeta Urano, giusto in tempo per la stagione di Halloween. Queste aurore forniscono informazioni sul campo magnetico unico di Urano e sulle sue implicazioni per altri pianeti.

Le aurore si verificano quando le particelle cariche provenienti dal vento solare e dall'ambiente del pianeta vengono intrappolate dal campo magnetico e si scontrano con le molecole di gas nell'atmosfera. Sebbene abbiamo familiarità con le aurore sulla Terra, che appaiono sopra i poli, si verificano anche su altri pianeti. Gli astronomi li hanno osservati sui pianeti giganti e anche su una versione più piccola su Marte. Tuttavia, Venere, priva di un campo magnetico intrinseco, non sperimenta manifestazioni simili. Nonostante ciò, durante gli intensi eventi di vento solare, Venere può comunque manifestare fenomeni simili alle aurore. In particolare, la composizione del gas delle atmosfere dei pianeti esterni è diversa, facendo sì che le loro aurore appaiano nelle lunghezze d'onda ultraviolette e infrarosse.

Urano, in particolare, possiede un campo magnetico intrigante. A differenza della maggior parte dei pianeti, il suo campo magnetico non ha origine dal centro ma è sfalsato di 59 gradi rispetto all'asse di rotazione. Questo offset fa sì che la magnetosfera uraniana sia asimmetrica, con conseguente intensità di campo variabile a seconda della posizione. Nel 2011 il telescopio spaziale Hubble ha rilevato una certa attività aurorale su Urano, in particolare attorno ai poli.

Nel settembre 2006, utilizzando lo spettrometro NIRSPEC sul telescopio Keck II, gli scienziati dell'Università di Leicester hanno osservato le aurore infrarosse su Urano. Analizzando le lunghezze d'onda emesse dalla particella carica H3+, hanno determinato le variazioni di luminosità. Queste variazioni indicano la temperatura e la densità dello strato atmosferico in cui esistono le particelle.

Sorprendentemente, le misurazioni hanno rivelato che la densità di H3+ aumenta nell’atmosfera di Urano, mentre la temperatura rimane relativamente invariata. Questa scoperta suggerisce una connessione tra la presenza di aurore infrarosse e la temperatura stagnante. Emma Thomas, che ha guidato il gruppo di osservazione, suggerisce che questa intuizione potrebbe far luce sulle temperature più elevate del previsto dei pianeti giganti gassosi come Urano. Il gruppo di ricerca teorizza che le aurore energetiche generano e incanalano il calore, spingendolo dall’aurora verso l’equatore magnetico.

Thomas evidenzia anche le implicazioni più ampie di queste aurore infrarosse. Poiché vengono spesso scoperti esopianeti simili a Nettuno e Urano, lo studio dell’aurora di Urano può fornire informazioni sulle atmosfere e sui campi magnetici di questi mondi lontani e sulla loro idoneità alla vita. Inoltre, le scoperte su Urano hanno rilevanza per il nostro pianeta: il fenomeno dell’inversione geomagnetica, dove i poli magnetici della Terra si invertono, rimane in gran parte poco studiato. Studiando il disallineamento quotidiano dei suoi assi rotazionali e magnetici di Urano, gli scienziati possono comprendere meglio gli effetti di una futura inversione dei poli sul campo magnetico terrestre e il suo potenziale impatto sui sistemi di comunicazione e navigazione.

Questo ultimo studio sulle aurore di Urano si aggiunge a 30 anni di osservazioni, arricchendo la nostra conoscenza delle aurore giganti di ghiaccio e dei campi magnetici planetari all’interno del nostro sistema solare. Mentre sveliamo i misteri di Urano, approfondiamo la nostra comprensione dell'universo e del nostro posto al suo interno.

FAQ

D: Cosa causa le aurore?

R: Le aurore si verificano quando le particelle cariche nel vento solare e nell'ambiente vicino al pianeta rimangono intrappolate dal campo magnetico di un pianeta e si scontrano con le molecole di gas nell'atmosfera.

D: Le aurore si verificano solo sulla Terra?

R: No, le aurore si verificano anche su altri pianeti del nostro sistema solare, come i pianeti giganti e persino su Marte. Tuttavia, Venere, priva di un campo magnetico intrinseco, non sperimenta manifestazioni simili.

D: Cosa rende unico il campo magnetico di Urano?

R: Il campo magnetico di Urano è sfalsato di 59 gradi rispetto al suo asse di rotazione, rendendolo asimmetrico e causando variazioni nell'intensità del campo a seconda della posizione.

D: In che modo lo studio delle aurore di Urano può fornire informazioni sugli esopianeti?

R: Man mano che vengono scoperti esopianeti simili a Nettuno e Urano, lo studio delle aurore di Urano può aiutare a prevedere le atmosfere e i campi magnetici di questi mondi lontani, valutando la loro potenziale abitabilità.

D: Come può lo studio delle aurore uraniane informarci sull'inversione geomagnetica della Terra?

R: Comprendendo il disallineamento quotidiano di Urano tra i suoi assi rotazionali e magnetici, gli scienziati possono ottenere informazioni sui potenziali effetti della futura inversione dei poli della Terra sul suo campo magnetico e sui sistemi correlati.