L’impatto dell’idrogeno neutro sulla fuga dei fotoni Lyman-Alfa nelle galassie dell’epoca della reionizzazione

Gli astronomi sono ancora incerti sul processo e sui tempi della reionizzazione, ovvero il momento in cui l’idrogeno nell’universo viene nuovamente ionizzato dopo essere esistito come atomi neutri per circa 200 milioni di anni. La reionizzazione è guidata dai fotoni del continuo Lyman (LyC), che hanno l'energia per eliminare gli elettroni dagli atomi di idrogeno. La domanda è: da dove provengono questi fotoni LyC? Molti astronomi ritengono che le prime galassie abbiano avuto un ruolo nella reionizzazione dell’universo.

Durante il periodo di reionizzazione, c'erano galassie che emettevano radiazione Lyman-Alfa (Lyα), che viene rilasciata quando gli atomi di idrogeno passano dal loro primo stato eccitato allo stato fondamentale. Tuttavia, non tutti i fotoni Lyα sono riusciti a fuggire da queste galassie. Se un fotone Lyα si disperde fino al bordo di una galassia, potrebbe sfuggire ed essere rilevato. Se nessun fotone Lyα può sfuggire, ciò suggerisce che anche i fotoni LyC non sono in grado di sfuggire e che la galassia non ha contribuito alla reionizzazione.

La presenza di idrogeno neutro (HI) in queste galassie potrebbe aver ostacolato la fuga dei fotoni Lyα e, di conseguenza, dei fotoni LyC. Per indagare su questo, è stato condotto uno studio su un campione di galassie osservate verso la fine della reionizzazione, utilizzando l’emissione Lyα e [CII] (emissione dal carbonio che ha assorbito la giusta quantità di energia per far fuoriuscire un elettrone) per misurare i loro spostamenti verso il rosso.

Sono stati confrontati gli spostamenti verso il rosso dell'emissione Lyα e [CII] in ciascuna galassia. I ricercatori hanno scoperto che l’offset di velocità tra i due tipi di emissione, noto come offset di velocità Lyα, era correlato positivamente con la massa di gas HI nelle galassie dell’epoca della reionizzazione. Ciò suggerisce che la fuga di Lyα in queste galassie è influenzata dal contenuto complessivo di gas HI, piuttosto che dalle regioni locali.

I risultati indicano che una crescente abbondanza di gas HI rende più difficile la fuga dei fotoni Lyα, il che ostacola anche la fuga dei fotoni ionizzanti LyC. Ciò suggerisce che lo studio del contenuto complessivo di HI delle galassie può fornire informazioni sul processo di reionizzazione dell’universo.

Si prevede che le future osservazioni del James Webb Space Telescope (JWST) forniranno dati di qualità superiore sulle vecchie galassie dell’era della reionizzazione, offrendo una maggiore comprensione di questo periodo significativo nella storia dell’universo.

Fonti: Lauren Elicker, Università di Cincinnati