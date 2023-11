Sbloccare il potenziale dei rifiuti di plastica attraverso la biotecnologia

By

La biotecnologia sta rivoluzionando il modo in cui affrontiamo la sostenibilità e la gestione dei rifiuti. Un progetto innovativo, il progetto upPE-T, finanziato dall’UE, sta sfruttando il potere degli enzimi e dell’ingegneria genetica per creare una catena del valore a circuito chiuso per il riciclo dei rifiuti di plastica.

Il nocciolo della questione: il progetto upPE-T mira a convertire i prodotti di degradazione dei rifiuti di imballaggio in polietilene (PE) e polietilene tereftalato (PET) in poliidrossialcanoato del tipo PHBV, un polimero biodegradabile adatto all'imballaggio.

I processi di produzione tradizionali si basano su risorse non rinnovabili, generano elevati input energetici e contribuiscono all’inquinamento ambientale. Al contrario, il progetto upPE-T sfrutta risorse rinnovabili e reagenti non tossici per ottenere processi industriali più rispettosi dell’ambiente.

Il riciclo enzimatico è al centro del progetto. I ricercatori hanno sviluppato metodi di pretrattamento innovativi per aumentare la suscettibilità dei rifiuti di PET e PE agli attacchi enzimatici. Questi metodi comportano la riduzione della cristallinità del polimero, la creazione di gruppi funzionali reattivi e l'aumento della polarità del polimero e dell'area superficiale specifica. La combinazione di questi pretrattamenti si è rivelata l'approccio più efficace per aumentare l'efficienza delle reazioni enzimatiche.

Per ottimizzare il processo di degradazione enzimatica, i ricercatori si sono concentrati sull'ingegneria enzimatica. Applicando metodi di biologia computazionale sono stati scoperti nuovi enzimi con attività catalitica e stabilità termica migliorate. Per l’upcycling enzimatico del PET, la mutagenesi ha portato a una maggiore stabilità del processo e a rese spazio-temporali elevate. Tuttavia, la degradazione del PE è più impegnativa a causa della mancanza di gruppi reattivi per l'attacco enzimatico. Ciononostante, i ricercatori hanno sviluppato una combinazione di ossidazione chimica e cascata di enzimi per affrontare questo ostacolo.

L’incremento del processo di upcycling enzimatico è un passo cruciale verso l’implementazione industriale. Il progetto mira a ottimizzare la conversione del PET su scala più ampia, ottenendo rese spazio-temporali più elevate con meno enzimi. Inoltre, sono in corso sforzi per recuperare i sottoprodotti e valorizzarli, contribuendo alla riduzione dei costi e minimizzando l’impatto ambientale.

Parallelamente all’upcycling enzimatico, il progetto upPE-T esplora la produzione di PHBV da rifiuti e materie prime secondarie. I ricercatori stanno sviluppando una fabbrica di cellule utilizzando Haloferax mediterranei, un microrganismo alofilo noto per la sua capacità di sintetizzare PHBV. Sono state impiegate tecniche di ingegneria genetica per sovraesprimere gli enzimi chiave coinvolti nella sintesi del PHBV, con conseguente aumento della produzione e proprietà migliorate.

Il progetto mira inoltre a creare un bioprocesso più sostenibile utilizzando i rifiuti organici come fonte di carbonio per la crescita della biomassa e implementando solventi verdi nell’estrazione del PHBV dalla biomassa.

Il progetto upPE-T rappresenta una tappa significativa nel percorso verso un’economia circolare. Sfruttando il potere della biotecnologia, libera il potenziale dei rifiuti di plastica, trasformandoli in materiali preziosi ed ecologici. Questo approccio innovativo getta le basi per un futuro più sostenibile e responsabile.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il progetto upPE-T?

Il progetto upPE-T è un'iniziativa finanziata dall'UE che studia l'uso dei rifiuti di plastica per la produzione di materiali di imballaggio biodegradabili attraverso il riciclo enzimatico di PE e PET.

2. Come funziona il riciclo enzimatico?

L’upcycling enzimatico prevede l’utilizzo di enzimi per scomporre i rifiuti di plastica nei suoi componenti costitutivi, che possono poi essere convertiti in nuovi materiali. Questo processo offre un’alternativa sostenibile ed ecologica ai metodi di produzione tradizionali.

3. Cos'è il PHBV?

PHBV sta per poliidrossibutirrato valerato, un polimero biodegradabile con eccellenti proprietà fisico-chimiche. Viene prodotto dai prodotti di degradazione dei rifiuti PE e PET nel progetto upPE-T.

4. In che modo l'ingegneria genetica contribuisce al progetto?

Le tecniche di ingegneria genetica vengono utilizzate per modificare i microrganismi, come Haloferax mediterranei, per migliorare la loro capacità di produrre PHBV. Sovraesprimendo gli enzimi chiave coinvolti nella sintesi del PHBV, i ricercatori possono aumentare la produzione e migliorare le proprietà del polimero.

5. Quali sono i principali vantaggi del progetto upPE-T?

Il progetto upPE-T offre numerosi vantaggi, tra cui un ridotto impatto ambientale, la transizione verso un’economia circolare e lo sviluppo di materiali di imballaggio biodegradabili. Riciclando i rifiuti di plastica, si contribuisce a ridurre al minimo l’inquinamento e la dipendenza da risorse non rinnovabili.

