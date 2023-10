I nuovi sensori di inseguimento stellare consentono il rilevamento dei detriti satellitari

Sono in fase di sviluppo sensori di tracciamento stellare per aiutare i satelliti a rilevare detriti orbitali pericolosi che non possono essere visti da terra. Gli inseguitori stellari utilizzano la posizione nota delle stelle per mantenere i satelliti correttamente orientati. Arcsec, uno specialista belga di componenti per veicoli spaziali, sta collaborando con l'impresa portoghese di gestione del traffico spaziale NeuraSpace per sviluppare un inseguitore stellare in grado di individuare detriti che dovrebbe essere dimostrato nello spazio entro il 2025. Combinando i sensori di Arcsec con i dati esistenti di NeuraSpace provenienti da fonti pubbliche e telescopio terrestre partnership, l’impresa portoghese sarà in grado di tracciare detriti orbitali molto più piccoli. Nel frattempo, Redwire, con sede a Jacksonville, in Florida, ha sviluppato un inseguitore stellare in grado di rilevare i detriti e dovrebbe essere in orbita entro i prossimi sei mesi. Anche altri produttori stanno esplorando lo sviluppo di inseguitori stellari per il rilevamento dei detriti.

Un'applicazione degli inseguitori stellari nel rilevamento dei detriti è l'imaging di oggetti non cooperativi in ​​prossimità di veicoli spaziali. True Anomaly, un produttore di satelliti con sede a Denver, prevede di utilizzare gli inseguitori stellari e le fotocamere Redwire SpectraTRAC per veicoli spaziali dedicati a questo scopo. Luis Gomes, amministratore delegato dello specialista di piccoli satelliti AAC Clyde Space, spiega che gli inseguitori stellari possono già rilevare oggetti non celesti, ma questi dati vengono generalmente ignorati per risparmiare potenza di calcolo a bordo.

Arcsec sta anche esplorando modi per aggiornare gli inseguitori stellari già in orbita per rilevare i detriti. Finora l’azienda ha consegnato 50 inseguitori stellari, principalmente a cubesat commerciali nell’orbita terrestre bassa. Convincere i clienti degli astroinseguitori a rintracciare anche i detriti comporterebbe alcuni costi aggiuntivi ma potrebbe migliorare l'immagine del marchio degli operatori. La partnership tra Arcsec e NeuraSpace fornisce un incentivo per gli utenti degli star tracker a diventare cani da guardia dei detriti, poiché i clienti riceverebbero un servizio e informazioni migliori dalla piattaforma di gestione del traffico spaziale.

Fonte:

