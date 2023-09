Il laser a raggi X più potente del mondo raggiunge la prima luce, aprendo le porte a nuove scoperte scientifiche

Dopo oltre un decennio di duro lavoro, gli ingegneri hanno finalmente ottenuto la “prima luce” con il Linac Coherent Light Source-II (LCLS-II), il laser a raggi X più potente al mondo. Questa pietra miliare significa che la macchina recentemente potenziata è ora pronta per essere utilizzata per la ricerca scientifica.

L'LCLS-II è un acceleratore lineare progettato per produrre raggi X ad alta energia in grado di esaminare i meccanismi più piccoli e intricati della materia e le sue interazioni. Rispetto al suo predecessore, l'LCLS-II può generare l'impressionante milione di impulsi di raggi X al secondo, presentando un miglioramento significativo rispetto ai 120 impulsi al secondo dell'originale. Questi raggi X saranno 10,000 volte più luminosi di prima, consentendo agli scienziati di osservare fenomeni precedentemente non osservabili.

L’aumento del numero di fotoni ha implicazioni di vasta portata per la ricerca scientifica. Andrew Burrill, direttore associato del laboratorio per l'Accelerator Directorate, spiega che la frequenza di scatto più elevata di un milione di scatti al secondo riduce significativamente il tempo necessario per raccogliere i dati. Ciò significa che i ricercatori possono condurre esperimenti in modo più efficiente e potenzialmente accelerare le scoperte in campi che vanno dalla salute umana alla scienza dei materiali quantistici.

Il laser aggiornato ha raccolto elogi dal segretario americano all'Energia Jennifer M. Granholm, che ritiene che farà luce sui fenomeni più piccoli e veloci nell'universo. Granholm afferma che questo progresso tecnologico manterrà gli Stati Uniti in prima linea nella scienza dei raggi X e fornirà preziose informazioni sul funzionamento del mondo a livello atomico.

L'LCLS-II, situato presso lo SLAC National Accelerator Laboratory a Menlo Park, in California, si estende per due miglia di lunghezza. Negli ultimi 14 anni ha prodotto raggi X utilizzati per esaminare vari argomenti, inclusi i metalli robusti e la fotosintesi. Lo sviluppo dell'LCLS-II ha richiesto agli ingegneri di costruire un crioimpianto in grado di raffreddare l'acceleratore lineare fino alla sorprendente temperatura di -456 gradi Fahrenheit (-271 gradi Celsius).

Una volta raggiunta la “prima luce”, i team LCLS-II presso SLAC hanno dimostrato che i parametri a raggi X necessari per il completamento del progetto sono stati soddisfatti. Sebbene non sia stata ancora condotta alcuna ricerca scientifica, l’acceleratore aggiornato sarà pronto per l’uso entro novembre, con l’arrivo dei primi utenti.

Nonostante le battute d’arresto causate da un evento eolico che ha interrotto l’energia elettrica e ritardato il progresso, il futuro della scienza e della tecnologia è ora in corso sotto le colline di Menlo Park. Questo laser rivoluzionario promette scoperte e progressi rivoluzionari, dallo studio delle strutture molecolari al miglioramento dell’efficienza delle batterie dei telefoni.

