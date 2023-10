Le ultime attività sulla Stazione Spaziale Internazionale: microrganismi, ricerca fisica e preparativi per le passeggiate spaziali

L'equipaggio dell'Expedition 70 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stato impegnato in varie attività di ricerca e nei preparativi per un'imminente passeggiata nello spazio. Martedì 10 ottobre gli astronauti si sono concentrati sulla ricerca fisica e sugli studi sull'uomo.

L'astronauta della NASA Loral O'Hara ha lavorato al Cold Atom Lab, un dispositivo che osserva il comportamento quantistico degli atomi a temperature prossime allo zero assoluto. Ha installato nuovi componenti e ricollegato i cavi di alimentazione e dati del laboratorio. Nel frattempo, Satoshi Furukawa della JAXA ha allestito attrezzature per esperimenti di combustione nel modulo di laboratorio Kibo per studiare come la microgravità influisce sulle fiamme e migliorare la sicurezza antincendio sui veicoli spaziali.

In un'altra area della ISS, l'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli ha utilizzato il dispositivo Ultrasound 2 per scansionare le vene del collo, delle spalle e delle gambe di O'Hara. Questo studio di scansione delle vene è stato condotto nel modulo di laboratorio Columbus, con l'assistenza di medici sul campo.

Erano in corso anche i preparativi per un’imminente passeggiata spaziale. Gli astronauti Moghbeli, Furukawa, O'Hara e il comandante Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea hanno discusso delle procedure robotiche previste per la passeggiata spaziale. Moghbeli e Furukawa utilizzeranno il braccio robotico Canadarm2 per assistere O'Hara e Mogensen durante la passeggiata spaziale.

Oltre a queste attività, i cosmonauti Nikolai Chub e Konstantin Borisov hanno lavorato a studi tecnologici. Chub ha condotto test sugli strumenti di stampa 3D in microgravità, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle forniture dalla Terra. Borisov ha fotografato punti di riferimento sulla Terra per raccogliere dati per migliorare la navigazione ad alta precisione per la stazione spaziale.

Nel complesso, l’equipaggio dell’Expedition 70 continua a condurre un’ampia gamma di ricerche scientifiche e a prepararsi per le passeggiate spaziali per migliorare la nostra comprensione dei microrganismi, della fisica nello spazio e di altre importanti aree dell’esplorazione spaziale.

Fonte: NASA (Amministrazione Nazionale dell'Aeronautica e dello Spazio)