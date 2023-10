Gli uccelli migratori lottano per navigare durante gli eventi meteorologici spaziali

Secondo un nuovo studio, gli uccelli migratori negli Stati Uniti incontrano difficoltà nella navigazione se esposti a tempeste solari e altri eventi meteorologici spaziali che interrompono la loro capacità di percepire il campo magnetico terrestre. La ricerca suggerisce che questi disturbi potrebbero ostacolare seriamente le capacità di navigazione degli uccelli mentre il sole si sposta verso il suo massimo solare, un periodo di intensa attività solare.

Le tempeste solari comportano il rilascio di particelle e radiazioni ad alta energia, come le espulsioni di massa coronale (CME) e le raffiche di vento solare. Quando queste esplosioni interagiscono con la Terra, creano variazioni temporanee nello scudo magnetico del pianeta, noto come magnetosfera. Precedenti ricerche hanno rivelato che questi disturbi geomagnetici interferiscono con la magnetorecezione degli animali o con la loro capacità di percepire il campo magnetico.

Nello studio, i ricercatori hanno analizzato i modelli migratori di vari tipi di uccelli migratori notturni per un periodo di 23 anni. Ciò includeva uccelli appollaiati, uccelli costieri e uccelli acquatici. Esaminando più di 3 milioni di immagini radar e confrontandole con i dati del campo magnetico, il team ha valutato se il comportamento degli uccelli cambiava durante i disturbi geomagnetici.

I risultati hanno rivelato una diminuzione dal 9% al 17% nel numero di uccelli che tentano di migrare durante questi disturbi. Gli uccelli che migrarono incontrarono difficoltà nel percorrere le loro rotte abituali. I ricercatori hanno notato che gli uccelli si affidavano più alla guida del vento piuttosto che alle linee del campo magnetico, riducendo il loro sforzo di volo del 25%.

Mentre la maggior parte degli uccelli sembrava non essere influenzata dagli eventi meteorologici spaziali, una piccola minoranza ha sofferto di migrazioni fallite, con conseguenti ridotte possibilità di sopravvivenza. Questi uccelli hanno perso condizioni meteorologiche favorevoli, cibo facilmente disponibile e potenziali opportunità di riproduzione.

L’imminente massimo solare, che si prevede inizierà entro il prossimo anno, pone rischi maggiori per gli uccelli migratori. Con l’aumento dell’attività solare, si prevede che i disturbi geomagnetici diventeranno più comuni. Gli esperti sono anche preoccupati per l’impatto su altre specie migratorie come balene, tartarughe e pesci che si affidano alla magnetoricezione per la navigazione.

Comprendendo gli effetti della meteorologia spaziale sugli animali migratori, gli scienziati sperano di sviluppare strategie per proteggere queste specie durante i periodi di intensa attività solare.

