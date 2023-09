Si prevede che l'attività solare porterà avvistamenti più frequenti e diffusi dell'aurora boreale

By

Gli scienziati hanno indicato un aumento significativo delle osservazioni delle macchie solari dalla fine del 2022, portando a una maggiore probabilità di assistere all’aurora boreale, nota anche come aurora boreale. Questo aumento di attività ha superato le proiezioni precedenti e ha esteso la gamma geografica in cui è possibile vedere le luci. Di conseguenza, se questa tendenza continua, gli osservatori possono aspettarsi avvistamenti più frequenti dell’aurora boreale da varie località della Terra.

Secondo NBC News, gli scienziati prevedono che i prossimi 18 mesi mostreranno l’attività più elevata degli ultimi due decenni. Si prevede che questa intensa attività continuerà per tutto il prossimo decennio. Inoltre, si prevede che l’attività solare aumenterà progressivamente fino all’autunno del 2024, offrendo la massima possibilità di sperimentare la maestosa Aurora Boreale.

L'aurora boreale affascina da tempo l'immaginazione delle persone di tutto il mondo. Questo fenomeno celeste si verifica quando le particelle cariche provenienti dal sole si scontrano con gli atomi nell'atmosfera terrestre. Queste collisioni generano uno straordinario spettacolo di luci colorate nel cielo, principalmente nelle regioni polari. Le luci possono variare di intensità, da tenui tonalità verdi a vivaci rossi e viola.

Con il recente aumento delle osservazioni delle macchie solari, gli scienziati ritengono che le condizioni per osservare l’aurora boreale miglioreranno in modo significativo. Ciò significa che non solo più persone avranno l’opportunità di vedere questo spettacolo naturale, ma potrebbero anche riuscire a vederlo da luoghi precedentemente considerati improbabili.

Sono in corso ulteriori ricerche per comprendere meglio la correlazione tra l’attività delle macchie solari e la frequenza e la portata dell’aurora boreale. Studiando questi modelli, gli scienziati possono migliorare le loro previsioni e fornire previsioni più accurate per i prossimi eventi celesti.

