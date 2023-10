Un nuovo studio rileva che le microplastiche nelle nuvole potrebbero avere un impatto sul clima

Un recente studio pubblicato su Environmental Chemistry Letters ha rivelato la presenza di minuscole particelle microplastiche nell’acqua delle nuvole raccolta dalle vette ad alta quota in Giappone. Le microplastiche, di dimensioni variabili da 7.1 a 94.6 micrometri, sono state rilevate nei campioni di acqua delle nuvole, suggerendo che potrebbero influenzare la formazione delle nuvole e potenzialmente avere un impatto sul clima.

È già stato scoperto che le microplastiche, particelle di dimensioni inferiori a 5 millimetri, contaminano gli oceani, i fiumi, i suoli e persino gli organi interni della fauna selvatica del mondo. Un crescente numero di ricerche ha inoltre dimostrato che le microplastiche possono essere trasportate attraverso l’atmosfera, essere sollevate in aria dal vento e dagli spruzzi del mare e poi ricadere al suolo in caso di pioggia. Ora, questo nuovo studio suggerisce che le microplastiche possono essere presenti anche nelle nuvole.

I ricercatori hanno raccolto campioni di acqua delle nuvole utilizzando dispositivi a filo sottile e li hanno analizzati utilizzando tecniche di imaging. Hanno trovato microplastiche provenienti da nove diversi tipi di plastica, tra cui polietilene, polipropilene e polietilene tereftalato. Ogni litro di acqua della nuvola esaminato conteneva tra 6.7 ​​e 13.9 microplastiche, anche se i numeri effettivi potrebbero essere più alti a causa della potenziale perdita di particelle durante la raccolta.

Lo studio suggerisce che le microplastiche potrebbero agire come nuclei di condensazione delle nubi o come particelle di nuclei di ghiaccio, influenzando la formazione delle nubi. Ciò potrebbe avere implicazioni per il clima terrestre, poiché le nuvole possono riflettere la luce solare e raffreddare il pianeta, o contribuire al rilascio di gas serra come metano e anidride carbonica, riscaldando la Terra.

Tuttavia, alcuni esperti sollevano dubbi sull’impatto diretto delle microplastiche sulla formazione delle nubi. Sostengono che la presenza di microplastiche nelle nuvole potrebbe semplicemente significare che le particelle vengono trasportate con la massa d’aria e non influenzano direttamente il processo di formazione delle nuvole stesso.

Determinare l’impatto della plastica sui sistemi, sugli ecosistemi e sulla salute della Terra è di fondamentale importanza, dato il previsto aumento della produzione di rifiuti di plastica. Con una stima di 26 miliardi di tonnellate di rifiuti plastici previsti tra gli anni ’1950 e il 2050, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno gli effetti delle microplastiche sulla formazione delle nubi e sul clima.

