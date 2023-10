I pericoli geologici dello Stretto di Messina: svelare la tradizione di Scilla e Cariddi

By

I ricercatori dell'Università dell'Oregon hanno approfondito la geologia dietro l'antica mitologia greca di Scilla e Cariddi, due temibili mostri che si dice risiedano nello Stretto di Messina. Utilizzando le mappe delle faglie esistenti, lo studio rivela la dinamica delle faglie sismicamente attive su entrambi i lati dello stretto, creando uno stretto passaggio marino pieno di rischi geologici. I risultati hanno implicazioni significative per l’ambizioso progetto di costruzione di un ponte sullo stretto.

Lo Stretto di Messina, situato tra l'Italia continentale e la Sicilia, è sede di numerose faglie attive. Sebbene i singoli difetti siano stati ben mappati, lo studio adotta un approccio olistico per comprendere come interagiscono questi difetti. Integrando le mappe delle faglie esistenti ed esaminandone la posizione e la morfologia, i ricercatori sono stati in grado di ricostruire la formazione dello stretto.

Hanno scoperto che le montagne su entrambi i lati dello stretto si stanno muovendo verso l’alto, mentre il fondale marino sta sprofondando tra le faglie, creando un canale dinamico e poco profondo. Nel punto più stretto dello stretto esiste un punto cardine in cui la deformazione viene trasferita da una serie di faglie a un'altra, in modo simile al passaggio di un treno da un binario all'altro.

Comprendere le interazioni tra le faglie è fondamentale per considerare l’impatto dei terremoti su un potenziale ponte sullo stretto. La ricerca sottolinea l’importanza di includere le interazioni di faglia attive e il trasferimento delle deformazioni nell’analisi del rischio sismico.

Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, che mira a diventare il ponte sospeso più lungo del mondo, ha dovuto affrontare diverse sfide nel corso della sua storia. Dall’opposizione politica e ambientale alle questioni di finanziamento, il progetto è stato recentemente ripreso. Tuttavia, i piani tecnici e le valutazioni dei rischi sono ancora in fase di valutazione.

Come rivela lo studio, lo Stretto di Messina è un paesaggio mutevole e dinamico, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita e di una considerazione dei rischi geologici prima di procedere con un progetto così monumentale.

Fonte:

– Laurel Hamers, Comunicazioni universitarie

– Rivista: Ricerca sul bacino