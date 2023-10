La collaborazione di ThoughtWorks con IUCAA porta all'elaborazione automatizzata dei dati per il radiotelescopio MeerKAT

ThoughtWorks, una società di consulenza specializzata in software e trasformazione digitale, ha collaborato con successo con il Centro interuniversitario di astronomia e astrofisica (IUCAA) per sviluppare e implementare un software di elaborazione automatizzata dei dati per il radiotelescopio MeerKAT. Questo sforzo di collaborazione, durato due anni, ha prodotto risultati promettenti nel far avanzare le capacità del radiotelescopio MeerKAT.

MeerKAT, a differenza dei telescopi ottici, funziona giorno e notte per ricevere segnali radio. Lanciato nel 2018, è gestito dall’Osservatorio radioastronomico sudafricano (SARAO) e svolge un ruolo cruciale come precursore dell’iniziativa globale Square Kilometer Array (SKA), che prevede la cooperazione tra diverse nazioni. Con 64 antenne, MeerKAT è destinato a diventare il radiotelescopio più sensibile e potente del mondo, che abbraccia il Sud Africa e l'Australia.

Nel febbraio 2023, gli scienziati che hanno utilizzato MeerKAT hanno fatto una scoperta entusiasmante mentre studiavano una galassia lontana. Hanno osservato grandi atomi di idrogeno conosciuti come atomi di Rydberg, che non erano mai stati osservati prima in tali galassie. Questi atomi, sparsi in tutta la galassia in nubi di gas interstellare ionizzato, potrebbero fornire preziose informazioni sul gas interstellare e sulla formazione degli atomi di Rydberg nello spazio.

Il coinvolgimento di ThoughtWorks nel progetto si è incentrato sulla creazione di un sistema automatizzato per l'elaborazione delle immagini del radiotelescopio chiamato ARTIP. Questa pipeline, sviluppata in collaborazione con il Dr. Neeraj Gupta della IUCAA, ha rivoluzionato il processo di elaborazione dei dati. In precedenza, l'elaborazione manuale di un set di dati da 1 TB richiedeva diversi mesi e poteva causare errori. Con la pipeline ARTIP, l'analisi dei dati può essere eseguita in soli 30 minuti o un'ora, garantendo risultati accurati e accelerando i progressi scientifici.

La collaborazione tra ThoughtWorks e IUCAA non solo ha raggiunto traguardi significativi, ma ha anche portato a scoperte cruciali. Il processo di elaborazione automatizzata ha aiutato a identificare un “radicale OH” al di fuori della Via Lattea, suggerendo la possibilità di trovare acqua (H₂O) nello spazio. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare, poiché gli scienziati si aspettano un set di dati di circa 1.7 beta byte, che richiederà la pipeline ARTIP per l’elaborazione.

La radioastronomia, una branca dell'astronomia focalizzata sullo studio del cielo utilizzando le radiofrequenze, presenta sfide uniche a causa della gestione di grandi volumi di dati. Lo sviluppo di strumenti automatizzati per l'elaborazione dei dati come ARTIP è fondamentale affinché i radioastronomi possano trasmettere in modo efficace le scoperte scientifiche. Con l’automazione, il tempo e lo sforzo richiesti per l’elaborazione e l’analisi sono significativamente ridotti, consentendo ai ricercatori di scoprire nuove informazioni sull’origine della vita e della cosmologia.

Fonte:

– Il pensiero funziona

– Centro Interuniversitario di Astronomia e Astrofisica (IUCAA)