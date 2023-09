La tecnologia avanzata della fotocamera consente la rapida ricostruzione degli stati quantistici

By

I ricercatori hanno sviluppato una tecnica innovativa utilizzando una tecnologia fotografica avanzata per ricostruire in modo rapido ed efficiente l’intero stato quantistico delle particelle entangled. Questo metodo innovativo consente la visualizzazione in tempo reale della funzione d'onda di due fotoni entangled, superando significativamente gli approcci precedenti che potrebbero richiedere ore o addirittura giorni. Le potenziali applicazioni di questa innovazione includono il miglioramento della caratterizzazione dello stato quantistico, della comunicazione quantistica e delle tecniche di imaging quantistico.

La natura dell'intreccio può essere compresa utilizzando l'analogia di un paio di scarpe. Quando selezioni casualmente una scarpa, l'identità dell'altra scarpa è immediatamente nota, indipendentemente dalla sua posizione nell'universo. Tuttavia, c’è un’incertezza intrinseca fino al momento dell’osservazione.

La funzione d'onda gioca un ruolo centrale nella meccanica quantistica e fornisce una comprensione completa dello stato quantistico di una particella. Contiene informazioni su proprietà come posizione, velocità e altre caratteristiche della particella. Nel caso dei fotoni entangled, la funzione d'onda consente agli scienziati di prevedere i risultati delle misurazioni sui fotoni.

La tomografia dello stato quantistico, nota anche come tomografia quantistica, è un compito impegnativo che comporta la determinazione della funzione d'onda di un sistema quantistico. I metodi precedenti basati su operazioni proiettive richiedevano un gran numero di misurazioni e richiedevano molto tempo. Inoltre, la qualità dei risultati dipendeva dalla complessità dell'apparato sperimentale ed era sensibile al rumore.

La nuova tecnica sviluppata dai ricercatori dell'Università di Ottawa e dell'Università La Sapienza di Roma utilizza l'olografia digitale, un metodo utilizzato nell'ottica classica per ricostruire oggetti 3D. Sovrapponendo uno stato bifotonico con uno stato quantistico noto e analizzando la distribuzione spaziale degli arrivi simultanei di fotoni, è possibile ricostruire la funzione d'onda sconosciuta. Una telecamera avanzata con risoluzione nell’ordine dei nanosecondi cattura gli eventi, consentendo una rapida ricostruzione.

Il dottor Alessio D'Errico, uno dei coautori del documento di ricerca, ha sottolineato i vantaggi significativi di questo approccio, affermando che è esponenzialmente più veloce delle tecniche precedenti e supera le sfide della scalabilità. L’impatto potenziale di questa ricerca va oltre il mondo accademico, poiché ha il potenziale per accelerare i progressi nella tecnologia quantistica, tra cui la caratterizzazione dello stato quantistico, la comunicazione quantistica e le tecniche di imaging quantistico.

Questo studio è stato pubblicato su Nature Photonics ed è stato finanziato dal Canada Research Chairs, dal Canada First Research Excellence Fund e dal NRC-uOttawa Joint Center for Extreme Quantum Photonics (JCEP).

Fonte:

– Fotonica della natura