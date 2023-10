Un nuovo studio rivela un percorso sorprendente per la formazione di pianeti canaglia

By

Gli scienziati sono da tempo affascinati dalla natura misteriosa dei pianeti canaglia, vagabondi solitari nello spazio. Teorie precedenti suggerivano che questi nomadi celesti potessero formarsi solo in sistemi a stella singola attraverso rare collisioni o disturbi gravitazionali. Tuttavia, uno studio innovativo sta sfidando questa saggezza convenzionale e facendo luce su un nuovo percorso per la creazione di questi oggetti enigmatici.

In questa ricerca pionieristica, un team di astrofisici ha condotto simulazioni focalizzate su sistemi stellari binari inclinati. Questi sistemi sono costituiti da due stelle che orbitano l'una attorno all'altra. I ricercatori hanno scoperto che nei sistemi binari con piani orbitali disallineati, i pianeti possono liberarsi e allontanarsi anche se sono ampiamente dispersi.

A differenza dei sistemi a stella singola, dove i pianeti devono essere ravvicinati per diventare pianeti canaglia, le influenze gravitazionali combinate di entrambe le stelle e di altri pianeti nei sistemi binari possono destabilizzare le orbite di alcuni pianeti, con conseguente loro vagabondaggio indipendente. Sorprendentemente, lo studio ha scoperto che la presenza di un pianeta delle dimensioni di Nettuno può avviare la generazione di pianeti canaglia in orbite stellari binarie circolari. Anche una super-Terra può innescare la nascita di questi viaggiatori solitari se le stelle orbitano l’una attorno all’altra secondo un percorso ellittico.

Questo nuovo meccanismo per la formazione dei pianeti canaglia suggerisce che potrebbero esserci una moltitudine di vagabondi rocciosi più piccoli nella nostra galassia. Sebbene la maggior parte dei pianeti canaglia conosciuti siano enormi giganti gassosi, questo studio propone che i mondi più piccoli potrebbero essere abbondanti nella Via Lattea. Tuttavia, individuare questi avventurieri interstellari in miniatura rappresenta una sfida significativa a causa della loro posizione nell’oscura e fredda distesa dello spazio interstellare.

Questa ricerca innovativa, pubblicata nel rinomato server di prestampa arXiv, fornisce una nuova prospettiva sulle origini dei pianeti canaglia. Gli scienziati ora ipotizzano che il numero di pianeti fluttuanti nella nostra galassia potrebbe superare le stime precedenti. Di conseguenza, gli sforzi per scoprire queste gemme nascoste nella vastità dello spazio si stanno intensificando.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un pianeta canaglia?



R: Un pianeta canaglia, noto anche come pianeta fluttuante, si riferisce a un pianeta che non è legato a nessuna stella e va alla deriva in modo indipendente nello spazio.

D: Come si formano i pianeti canaglia?



R: Teorie precedenti suggerivano che i pianeti canaglia potessero formarsi attraverso collisioni o perturbazioni gravitazionali in sistemi a stella singola. Tuttavia, questo nuovo studio suggerisce che i pianeti canaglia possono essere generati anche in sistemi stellari binari attraverso l’influenza delle forze gravitazionali sia delle stelle che di altri pianeti.

D: I pianeti canaglia sono rari?



R: Anche se una volta si pensava che fossero rari, questo studio suggerisce che i pianeti canaglia potrebbero essere più diffusi di quanto si credesse in precedenza. La scoperta di pianeti canaglia più piccoli e rocciosi potrebbe essere particolarmente abbondante data la prevalenza di super-Terre attorno alle stelle nane rosse.

D: Come fanno gli scienziati a individuare i pianeti canaglia?



R: Rilevare i pianeti canaglia è estremamente impegnativo a causa della mancanza della luce di una stella che li illumina. Gli scienziati utilizzano varie tecniche, tra cui la microlente gravitazionale e le osservazioni a infrarossi, per identificare questi sfuggenti corpi celesti.