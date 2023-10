Le complesse origini delle cellule eucariotiche: far luce sull'evoluzione cellulare

By

Migliaia di anni fa, un evento significativo cambiò per sempre il corso della vita sul nostro pianeta. La fusione di due cellule microscopiche ha segnato un momento cruciale nella storia evolutiva. Mentre i ricercatori approfondiscono la storia dell’origine delle complesse strutture cellulari, stanno portando alla luce nuove intuizioni sull’intricata architettura delle cellule eucariotiche.

Al centro di questa antica fusione si trova la creazione dei mitocondri, conosciuti come la “centrale elettrica della cellula”. Questi organelli produttori di energia hanno rivoluzionato la capacità energetica delle cellule ospiti e hanno aperto la strada allo sviluppo di forme di vita complesse e multicellulari. Ma i mitocondri sono solo un pezzo del puzzle. Le cellule eucariotiche ospitano anche altre strutture vitali come il nucleo, il reticolo endoplasmatico, l'apparato del Golgi, i lisosomi, i perossisomi e i vacuoli.

L’origine di queste strutture ha a lungo lasciato perplessi i ricercatori, offrendo indizi limitati per navigare nelle profondità della storia evolutiva. L’ipotesi prevalente dei “mitocondri tardivi” suggerisce che la cellula ospite fosse già complessa e capace di fagocitarne altre attraverso la fagocitosi. Tuttavia, questa teoria non riesce a spiegare come e perché la cellula ospite sia diventata complessa.

In questo panorama scientifico si inserisce l’ipotesi dei “mitocondri precoci” proposta dagli scienziati Bill Martin, Sven Gould e Sriram Garg. Questo modello suggerisce che il sistema endomembrana, responsabile delle strutture della membrana interna presenti nelle cellule complesse, potrebbe essersi evoluto poco dopo che l’alfaproteobatterio, un antenato dei mitocondri, si è stabilito all’interno di una cellula ospite relativamente semplice chiamata archaea. Secondo questa ipotesi, le strutture della membrana emergevano dalle vescicole rilasciate dall'antenato mitocondriale.

Queste vescicole, simili a quelle rilasciate oggi dai batteri che vivono liberi, probabilmente servivano alla funzione iniziale di sequestrare le specie tossiche reattive dell’ossigeno prodotte dall’endosimbionte. Potrebbero anche aver contribuito a risolvere un altro problema causato dalla fusione del DNA, creando barriere di membrana per proteggere i geni essenziali della cellula ospite.

Inoltre, la membrana che circonda il nucleo ha svolto un ruolo cruciale nello splicing dell'mRNA e nella prevenzione della produzione di proteine ​​prive di senso nella cellula. La membrana del nucleo ha agito come una barriera spaziale, consentendo il completamento dell'elaborazione dell'mRNA prima della traduzione, salvaguardando l'integrità del meccanismo di produzione delle proteine ​​della cellula.

Sebbene rimangano molti misteri che circondano l’evoluzione cellulare, l’ipotesi dei “mitocondri precoci” fornisce una nuova prospettiva sulle origini dell’intricata architettura cellulare alla base delle forme di vita complesse. Con nuovi strumenti e tecniche a loro disposizione, i ricercatori continuano a scavare nel passato cellulare, svelando i segreti della nostra storia evolutiva.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è il significato dei mitocondri nelle cellule eucariotiche?

R: I mitocondri sono organelli che producono energia nelle cellule eucariotiche. La loro evoluzione e integrazione nelle prime cellule ospiti ha svolto un ruolo cruciale nel consentire lo sviluppo di forme di vita complesse e multicellulari.

D: Quali sono alcune altre strutture importanti presenti nelle cellule eucariotiche?

R: Oltre ai mitocondri, le cellule eucariotiche possiedono varie strutture, tra cui il nucleo, il reticolo endoplasmatico, l'apparato di Golgi, i lisosomi, i perossisomi e i vacuoli. Queste strutture sono coinvolte in processi come la conservazione del DNA, la sintesi proteica e la gestione dei rifiuti cellulari.

D: Qual è l'ipotesi dei "mitocondri precoci"?

R: L’ipotesi dei “mitocondri precoci” suggerisce che il sistema endomembrana presente oggi nelle cellule complesse, inclusa la membrana nucleare, si sia evoluto poco dopo la fusione dell’alfaproteobatterio con una cellula ospite più semplice. Questa ipotesi mette in discussione la precedente nozione secondo cui la cellula ospite era già complessa e propone invece che la complessità sia nata dopo la fusione.

D: In che modo la membrana che circonda il nucleo contribuisce ai processi cellulari?

R: La membrana che circonda il nucleo svolge un ruolo cruciale nel garantire il corretto splicing dell'mRNA e nel prevenire la produzione di proteine ​​prive di senso. Fornendo una barriera spaziale, la membrana del nucleo consente il completamento dell'elaborazione dell'mRNA prima della traduzione, salvaguardando l'integrità del meccanismo di produzione delle proteine ​​della cellula.