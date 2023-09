Una nuova era di esplorazione scientifica: la potenza dei laser a raggi X

By

In un notevole sviluppo per la ricerca scientifica, i laser a raggi X avanzati stanno facendo luce sui processi fondamentali della natura. Questi potenti strumenti mirano a scoprire le complesse interazioni atomiche che guidano le reazioni chimiche, governano il comportamento degli elettroni nei materiali e svelano i misteri del mondo naturale. Comprendendo questi meccanismi, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni che potrebbero consentire loro di replicare le straordinarie imprese della natura e sviluppare tecnologie più efficienti.

Il laser a elettroni liberi (XFEL) a raggi X Linac Coherent Light Source (LCLS-II) presso lo SLAC National Accelerator Laboratory ha recentemente raggiunto un importante traguardo. Questo laser all’avanguardia può produrre quasi un milione di lampi di raggi X al secondo, un enorme aumento di potenza rispetto ai modelli precedenti. Il laboratorio SLAC, in collaborazione con l’Università di Stanford e supportato dal Dipartimento dell’Energia, è stato in prima linea in questo progresso rivoluzionario.

Per generare raggi X, l'LCLS-II accelera gli elettroni a velocità vicine a quella della luce. Questi elettroni ad alta energia vengono quindi manipolati per emettere impulsi di raggi X. Concentrando con precisione questi impulsi su bersagli minuscoli, i ricercatori possono ottenere istantanee dettagliate delle molecole in azione. Queste sequenze di immagini forniscono una finestra cinematografica sull’intricata danza delle molecole mentre interagiscono tra loro.

Non solo l'LCLS-II possiede una potenza straordinaria, ma funziona anche a temperature eccezionalmente basse. Lo strumento utilizza superconduttori raffreddati a una temperatura agghiacciante di 2 gradi Kelvin, più fredda della vastità dello spazio esterno. Questa estrema freddezza consente un'accelerazione precisa e controllata degli elettroni lungo un tunnel lungo 2 chilometri.

Le ambizioni dell’LCLS-II vanno oltre le sue attuali capacità. Gli scienziati intendono migliorare ulteriormente lo strumento, consentendogli di generare raggi X “duri” con lunghezze d’onda simili alla distanza tra gli atomi legati. Questi raggi X duri hanno il potenziale per rivelare dettagli complessi sui legami atomici e sugli angoli tra di loro.

L'intersezione tra tecnologia all'avanguardia e curiosità scientifica incarnata dall'LCLS-II apre nuove frontiere nella nostra ricerca per comprendere gli intricati meccanismi atomici del mondo naturale. Con ogni lampo di raggi X, ci avviciniamo alla scoperta dei misteri più profondi della natura.

