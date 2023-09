Nuovo materiale quantistico: singoli nanonastri di grafene contattati per la prima volta

Gli scienziati dell’Empa e i loro collaboratori internazionali hanno raggiunto un importante passo avanti nella tecnologia quantistica mettendo in contatto con successo singoli nanonastri di grafene atomicamente precisi. I nanonastri di grafene sono strutture bidimensionali di carbonio che presentano proprietà fisiche uniche e una varietà di effetti elettrici, magnetici e ottici. Tuttavia, studiare questi nanonastri è impegnativo, poiché le loro proprietà quantistiche diventano più pronunciate man mano che si restringono. In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato elettrodi di nanotubi di carbonio di dimensioni simili per contattare singoli nanonastri di grafene, che sono larghi solo circa 1 nanometro.

In collaborazione con altri gruppi di ricerca, il team ha ottenuto i nanonastri di grafene atomicamente precisi dal laboratorio nanotech@surfaces dell’Empa e le molecole precursori dall’Istituto Max Planck per la ricerca sui polimeri. I nanotubi di carbonio sono stati coltivati ​​da un gruppo dell’Università di Pechino e l’analisi computazionale è stata effettuata in collaborazione con l’Università di Warwick.

Per garantire un contatto preciso tra i nanonastri e gli elettrodi dei nanotubi, i ricercatori hanno dovuto trasferirli e allinearli con attenzione sullo stesso substrato. Il successo dell'esperimento è stato confermato attraverso misurazioni del trasporto di carica condotte a basse temperature. I ricercatori si aspettano che i robusti effetti quantistici dei nanonastri di grafene possano essere osservabili anche a temperatura ambiente, il che potrebbe avere implicazioni significative per la progettazione di futuri materiali quantistici. Questa svolta ci porta un passo avanti verso la realizzazione della promessa della tecnologia quantistica, con il suo potenziale di rivoluzionare vari campi come l’informatica, la comunicazione e la scienza dei materiali.

Fonte:

– I ricercatori dell’Empa e i loro collaboratori internazionali sono riusciti a collegare con successo elettrodi di nanotubi di carbonio a singoli nanonastri atomicamente precisi. Credito: Empa

– Articolo di ricerca pubblicato su Nature Electronics: “Nanonastri di grafene lunghi individuali contattati da elettrodi di nanotubi di carbonio arrotolati” [Nessun URL fornito]

