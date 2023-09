L'Australia sviluppa uno strumento diagnostico basato su CRISPR per il rilevamento del virus del vaiolo delle scimmie

Alcuni ricercatori australiani hanno sviluppato uno strumento diagnostico innovativo, MPXV-CRISPR, per il rilevamento del virus del vaiolo delle scimmie (MPXV). Questo strumento, il primo del suo genere in Australia, utilizza la tecnologia CRISPR per rilevare il virus con notevole precisione e velocità. La ricerca, uno sforzo di collaborazione guidato dal Peter Doherty Institute for Infection and Immunity e dal Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, è stata pubblicata su The Lancet Microbe.

Sebbene la tecnologia CRISPR sia nota soprattutto per le sue capacità nell’editing del genoma, recentemente è emersa come un potente strumento per scopi diagnostici. MPXV-CRISPR è progettato per colpire specifiche sequenze genetiche presenti solo nel virus MPXV. Il dottor Soo Jen Low dell'Università di Melbourne, uno dei coautori dello studio, ha spiegato che gli strumenti diagnostici basati su CRISPR agiscono come investigatori super precisi, identificando rapidamente il materiale genetico associato a specifici agenti patogeni.

Lo strumento MPXV-CRISPR è programmato per riconoscere il virus mediante “guide” ingegneristiche basate su un database di 523 genomi MPXV. Quando il DNA virale è presente in un campione clinico, il sistema CRISPR viene guidato verso il bersaglio ed emette un segnale che indica la presenza del virus. I livelli di sensibilità e precisione di questo metodo di analisi sono paragonabili ai metodi PCR standard di riferimento, ma con il vantaggio di fornire risultati in una frazione del tempo.

Una delle caratteristiche innovative di MPXV-CRISPR è la velocità con cui può fornire una diagnosi. La diagnostica tradizionale del vaiolo delle scimmie spesso si basa su impostazioni di laboratorio centralizzate, il che può comportare ritardi di diversi giorni prima che i risultati dei test siano disponibili. Al contrario, MPXV-CRISPR è in grado di rilevare il virus in soli 45 minuti, consentendo un rapido rilevamento in loco.

Il gruppo di ricerca sta ora lavorando all’adattamento di MPXV-CRISPR in un dispositivo portatile che possa essere distribuito nei punti di cura in tutto il paese. Ciò consentirebbe una diagnosi più rapida e più accessibile, in particolare in aree remote o luoghi con risorse limitate. Il team mira a rivoluzionare la gestione del vaiolo delle scimmie, migliorare i risultati sui pazienti e potenziare la risposta della sanità pubblica alle future epidemie.

La collaborazione di ricerca ha coinvolto il Peter Doherty Institute, il Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, il Melbourne Sexual Health Centre e la Monash University.

