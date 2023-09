Presentazione di MPXV-CRISPR: uno strumento diagnostico rivoluzionario per il virus del vaiolo delle scimmie

Un team di scienziati del Peter Doherty Institute for Infection and Immunity e del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ha sviluppato uno strumento diagnostico innovativo chiamato MPXV-CRISPR. Pubblicato su The Lancet Microbe, questo strumento utilizza la tecnologia CRISPR per rilevare il virus del vaiolo delle scimmie (MPXV) nei campioni clinici in modo rapido e accurato, superando i metodi diagnostici esistenti. Si rivolge specificamente alle sequenze genetiche uniche del MPXV, rendendolo il primo metodo diagnostico di questo tipo basato su CRISPR in Australia.

La tecnologia CRISPR, nota per le sue capacità di modifica del genoma, viene ora utilizzata per scopi diagnostici. Il dottor Soo Jen Low, ricercatore presso il Doherty Institute e co-primo autore dello studio, descrive la diagnostica basata su CRISPR come investigatori precisi che identificano indizi specifici relativi alla presenza di agenti patogeni. Nel caso di MPXV-CRISPR, è “programmato” per riconoscere il virus mediante guide ingegneristiche che si legano a parti specifiche del DNA virale.

Quando viene rilevato il DNA virale in un campione clinico, il sistema CRISPR viene guidato verso il bersaglio ed emette un segnale per indicare la presenza del virus. Questo metodo diagnostico raggiunge sensibilità e precisione paragonabili ai metodi PCR standard di riferimento, ma in una frazione del tempo.

Una delle caratteristiche innovative di MPXV-CRISPR è la sua rapidità nel fornire una diagnosi. L’attuale diagnostica del vaiolo delle scimmie spesso impiega giorni per fornire risultati, mentre MPXV-CRISPR può rilevare il virus in soli 45 minuti. Il team sta attualmente lavorando per adattare questa tecnologia a un dispositivo portatile che possa essere utilizzato per il rilevamento in loco del virus del vaiolo delle scimmie in varie strutture sanitarie.

Il dottor Shivani Pasricha, ricercatore senior presso il Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research e co-autore senior dello studio, sottolinea il potenziale impatto di MPXV-CRISPR sulla salute pubblica. Migliorando l’accesso a diagnosi rapide e affidabili, in particolare in aree con risorse limitate o località remote, questo approccio decentralizzato ai test potrebbe accelerare il trattamento e migliorare i risultati per i pazienti.

La collaborazione tra gli istituti di ricerca ha coinvolto il Doherty Institute, il Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, il Melbourne Sexual Health Center e la Monash University.

Fonte:

– Soo Jen Low et al, Rilevazione rapida del virus del vaiolo delle scimmie utilizzando un test mediato da CRISPR-Cas12a: uno studio di validazione e valutazione di laboratorio, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9