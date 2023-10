La caccia alle balene a fini commerciali nel 20° secolo ha lasciato tracce genetiche sulle balene sopravvissute

Una ricerca condotta dalla Oregon State University mostra che la caccia alle balene a fini commerciali nel 20° secolo ha avuto un impatto duraturo sulla diversità genetica delle balene sopravvissute di oggi. Lo studio ha confrontato il DNA delle ossa di balena trovate sull’Isola della Georgia del Sud con il DNA delle popolazioni di balene odierne, rivelando una forte prova di una perdita di lignaggi del DNA materno tra le balene blu e le megattere.

I ricercatori hanno scoperto che questi lignaggi materni, associati a ricordi culturali come luoghi di alimentazione e riproduzione, sono andati perduti a causa della caccia commerciale alle balene. Questa perdita implica che è andata perduta anche la conoscenza tramandata di generazione in generazione, relativa a questi aspetti vitali della vita delle balene.

L'Isola della Georgia del Sud, un tempo sede di diverse stazioni baleniere, è stata un sito di vasta attività di caccia alle balene nel 20° secolo. Durante questo periodo più di 2 milioni di balene furono uccise nell'emisfero australe, di cui 175,000 uccise solo vicino all'Isola della Georgia del Sud. L'isola rimane disseminata di ossa di balena, rivelando l'impronta storica del massacro. Le temperature fredde dell'isola hanno preservato queste ossa, alcune delle quali hanno più di 100 anni.

Mentre le popolazioni di balene nell’Atlantico meridionale hanno iniziato a riprendersi dopo la cessazione della caccia commerciale, gli avvistamenti di balene intorno all’isola della Georgia del Sud sono stati bassi. Ciò suggerisce che le popolazioni locali potrebbero essere state estirpate, portando a una perdita di memoria culturale tra le balene. Tuttavia, ci sono indicazioni che le balene potrebbero riscoprire questo habitat, poiché il loro numero aumenta lentamente.

La ricerca condotta dalla Oregon State University ha analizzato il DNA estratto dalle ossa di balena trovate sull'isola della Georgia del Sud e lo ha confrontato con le informazioni genetiche delle balene viventi. Lo studio ha rivelato che mentre la diversità genetica rimane elevata tra le balene, ci sono prove di una perdita di lignaggi del DNA materno nelle popolazioni di balene blu e megattere. I ricercatori ritengono che man mano che le balene più anziane muoiono, più lignaggi materni corrono il rischio di andare perduti.

Preservare le informazioni genetiche di queste balene è fondamentale per comprendere il loro passato e garantire il loro futuro. I ricercatori sottolineano che senza una buona conoscenza della storia di queste popolazioni di balene, non possiamo misurare o anticipare i cambiamenti futuri. Lo studio offre l’opportunità di ricostruire la storia di queste popolazioni di balene e di far luce su ciò che è andato veramente perduto a causa delle attività di caccia alle balene.

Poiché il cambiamento climatico continua ad aumentare le temperature, il DNA nelle ossa delle balene sull’isola della Georgia del Sud potrebbe deteriorarsi. Pertanto, questa ricerca serve come mezzo per preservare a tempo indeterminato queste importanti informazioni storiche e guidare i futuri sforzi di conservazione.

Fonte: Marine Mammal Institute dell'Oregon State University

Definizioni:

– DNA: acido desossiribonucleico, una molecola che trasporta informazioni genetiche e istruzioni per lo sviluppo, il funzionamento, la crescita e la riproduzione.

– Linea materna: la linea genetica di discendenza tramandata attraverso la linea femminile, che può includere memorie e conoscenze culturali.

– Estirpato: termine usato per descrivere l’estinzione localizzata, dove una specie non si trova più in una particolare area.

Riferimento:

– “Diversità del DNA mitocondriale in 3 specie di grandi balene prima e dopo la moderna caccia alle balene” di Angela L Sremba, et al., Journal of Heredity, 2023.