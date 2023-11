Scoprire la storia diversificata ed evolutiva dei coccodrilli

By

I coccodrilli, con la loro pelle corazzata e le loro abitudini predatorie, spesso evocano pensieri di animali antichi che sono rimasti sostanzialmente immutati per milioni di anni. Tuttavia, ricerche recenti hanno svelato un passato evolutivo molto più dinamico e diversificato per queste affascinanti creature.

Anche se attualmente esistono circa 28 specie viventi di coccodrilli conosciute, queste rappresentano solo una frazione del gruppo eterogeneo che è esistito nel corso della storia. Due nuovi studi hanno fatto luce sulle origini dei coccodrilli e sulla loro diffusa distribuzione in tutto il mondo, nonché sullo sviluppo della loro caratteristica crescita lenta.

Secondo questi studi, il gruppo più ampio e moderno di coccodrilli probabilmente ebbe origine in Europa circa 145 milioni di anni fa. Da lì, i loro antenati si sono differenziati in lignaggi diversi, con i coccodrilli che hanno sviluppato la capacità di tollerare l’acqua salata. Questo adattamento ha permesso loro di diffondersi in tutto il mondo, mentre gli alligatori sono rimasti confinati negli ambienti di acqua dolce. Questi risultati sono stati pubblicati su Royal Society Open Science.

"La capacità dei coccodrilli di attraversare corpi di acqua salata ha permesso loro di diventare geograficamente molto più diffusi rispetto agli alligatori", spiega il professor Paul Barrett, paleontologo del Museo di storia naturale coinvolto nella ricerca. "Diversi sottogruppi di coccodrilli hanno prosperato e hanno avuto origine in varie regioni."

Oltre a tracciare la storia evolutiva e la distribuzione dei coccodrilli, la ricerca ha anche studiato i loro modelli di crescita unici. Si è scoperto che il lento tasso di crescita osservato nei coccodrilli moderni era un adattamento secondario che non esisteva nei loro lontani parenti. Questo studio, presentato su Current Biology, ha anche rivelato che i coccodrilli e gli uccelli, che sono strettamente imparentati, hanno mostrato strategie fisiologiche contrastanti per oltre 220 milioni di anni.

La ricca e variegata storia evolutiva dei coccodrilli comprende creature affascinanti che differiscono significativamente dalle loro controparti attuali. Alcuni antichi coccodrilli erano erbivori, possedevano denti complessi simili a quelli dei mammiferi e probabilmente si nutrivano di diversi frutti, tuberi e felci. Altre specie avevano adattamenti marini, come pinne al posto dei piedi e corpi aerodinamici. Ciò dimostra che i coccodrilli hanno esplorato una serie di nicchie ecologiche nel corso della loro storia.

Studiando questa diversità, i ricercatori ottengono informazioni sulle varie storie di vita dei coccodrilli. Mentre i grandi rettili sono spesso associati a una crescita lenta, gli antichi coccodrilli erano in realtà attivi e a crescita rapida. La transizione verso una crescita più lenta è avvenuta in una fase successiva della loro evoluzione e non è attribuita esclusivamente al loro stile di vita semi-acquatico.

Sebbene rimangano molte domande sui fattori scatenanti specifici della crescita rallentata e dei cambiamenti evolutivi nei coccodrilli, questa ricerca fornisce una comprensione più profonda della loro affascinante storia e degli straordinari adattamenti che hanno sviluppato nel tempo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quante specie di coccodrilli esistono oggi?

Esistono circa 28 specie viventi conosciute di coccodrilli che si trovano nelle regioni tropicali e subtropicali di tutto il mondo.

2. Dove sono comparsi per la prima volta i coccodrilli moderni?

Secondo una recente ricerca, il gruppo più numeroso di coccodrilli moderni probabilmente ebbe origine in Europa circa 145 milioni di anni fa.

3. Qual è la differenza tra coccodrilli e alligatori?

Coccodrilli e alligatori differivano l'uno dall'altro nel Nord America. I coccodrilli hanno la capacità di tollerare l’acqua salata, consentendo loro di diffondersi a livello globale, mentre gli alligatori rimangono limitati agli habitat di acqua dolce.

4. I coccodrilli e gli uccelli sono imparentati?

I coccodrilli e gli uccelli sono cugini evolutivi strettamente imparentati. Condividono un antenato comune e hanno esibito strategie fisiologiche contrastanti da oltre 220 milioni di anni.

5. Gli antichi coccodrilli mangiavano le piante?

Sì, alcuni antichi coccodrilli avevano una dieta erbivora, possedevano denti simili a quelli dei mammiferi e probabilmente si nutrivano di frutti, tuberi e felci.

(Fonte: National Geographic)