Nuove conoscenze sulla struttura 3D delle risonanze nucleoniche

Un recente esperimento condotto presso il Thomas Jefferson National Accelerator Facility del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha fornito nuove informazioni sulla struttura 3D delle risonanze nucleoniche, facendo luce sull’universo primordiale e sulle particelle fondamentali. La scoperta della risonanza protonica a metà del XX secolo rivelò che i protoni possono risuonare in modo simile alle vibrazioni di una campana. Sebbene i progressi abbiano consentito una comprensione più profonda della struttura di un protone dello stato fondamentale, la struttura 20D di un protone risonante rimane limitata.

L'esperimento, condotto dai fisici della Justus Liebig Universitat (JLU) Giessen in Germania e dell'Università del Connecticut, ha esplorato le strutture delle risonanze sia dei protoni che dei neutroni presso il CEBAF (Continuous Electron Beam Accelerator Facility) del Jefferson Lab. I nucleoni, composti da quark e gluoni, costituiscono i nuclei degli atomi. Quando un nucleone viene eccitato in uno stato di energia superiore, mostra una risonanza nucleonica dove i suoi quark ruotano e vibrano. Questa ricerca fornisce informazioni cruciali sulle proprietà fondamentali e sui comportamenti delle risonanze nucleoniche.

L'esperimento prevedeva l'invio di un fascio di elettroni ad alta energia in una camera di gas idrogeno raffreddato per eccitare i protoni all'interno e produrre risonanza nucleonica. Le particelle eccitate risultanti lasciano prove della loro esistenza, permettendo ai ricercatori di ricostruire la risonanza. Studiando queste risonanze, i fisici possono ottenere informazioni sul cosmo primordiale dopo il Big Bang e capire come si è formata la materia nell’universo. Il team prevede di condurre ulteriori esperimenti utilizzando diversi target e polarizzazioni per accedere a diverse caratteristiche del processo di diffusione. Questi studi hanno aperto un nuovo campo di ricerca e potrebbero contribuire a una comprensione più profonda della formazione dell'universo e del suo stato attuale.

