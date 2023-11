Svelare i segreti del plasma di rame prodotto tramite laser: una svolta nella diagnostica del plasma

By

I ricercatori dell’Indian Institute of Technology hanno fatto un passo avanti significativo nel campo della diagnostica del plasma con lo sviluppo di un sofisticato modello collisionale-radiativo. Approfondendo le complessità del plasma di rame prodotto dal laser, il team ha svelato preziose informazioni attraverso calcoli precisi delle sezioni trasversali di eccitazione dell'impatto degli elettroni.

Lo studio, pubblicato su Spectrochimica Acta Parte B: Spettroscopia Atomica, si è concentrato sulle sezioni trasversali di eccitazione dell'impatto degli elettroni per le transizioni nel rame. Attraverso questa analisi, i ricercatori sono stati in grado di migliorare la nostra comprensione della diagnostica dei plasmi indotti dal laser.

Guidato da Rajesh Srivastava, il team ha utilizzato la teoria delle onde distorte completamente relativistica per calcolare le sezioni trasversali di eccitazione dell'impatto degli elettroni. In particolare, hanno considerato anche le transizioni da stati metastabili utilizzando funzioni d'onda atomiche ottenute attraverso la teoria di approssimazione di Dirac-Fock multi-configurazione, garantendo un elevato livello di accuratezza.

Le sezioni trasversali di eccitazione a livello di struttura fine dell'impatto degli elettroni calcolate hanno costituito la base per lo sviluppo di un modello collisionale-radiativo (CR) risolto con struttura fine. Il modello CR, abbinato alle misurazioni della spettroscopia di emissione ottica (OES) risolte spazialmente, ha consentito ai ricercatori di condurre diagnosi sul plasma di rame prodotto dal laser in condizioni di pressione atmosferica. Per la loro analisi il team ha utilizzato tre linee di forte emissione atomica del rame osservate.

Confrontando le intensità normalizzate derivate dal modello CR con i corrispondenti valori misurati dall'OES, i ricercatori sono riusciti a estrarre parametri cruciali del plasma come la temperatura e la densità degli elettroni. Questo sviluppo nella diagnostica del plasma apre nuove strade per migliorare le capacità diagnostiche in campi correlati.

Questo studio completo non solo contribuisce alla nostra comprensione dei plasmi di rame indotti dal laser, ma apre anche la strada a futuri progressi nella ricerca sul plasma prodotto dal laser.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos'è il plasma?

Il plasma è considerato il quarto stato della materia, costituito da un gas altamente ionizzato composto da particelle cariche positivamente e negativamente.

Quali sono le sezioni trasversali di eccitazione dell'impatto degli elettroni?

Le sezioni trasversali di eccitazione dell'impatto degli elettroni misurano la probabilità che un elettrone entri in collisione con un atomo o uno ione e lo ecciti in uno stato energetico più elevato.

Quali sono le applicazioni di questa ricerca?

Questa ricerca migliora la nostra conoscenza dei plasmi di rame prodotti dal laser, che hanno potenziali applicazioni in vari campi, tra cui la scienza dei materiali, la ricerca sull’energia di fusione e l’astrofisica.

In che modo il modello collisionale-radiativo contribuisce alla diagnostica del plasma?

Il modello collisionale-radiativo fornisce una comprensione completa dei vari processi coinvolti nel plasma, consentendo calcoli accurati dei parametri del plasma e aprendo la strada a progressi nelle capacità diagnostiche.

Chi ha condotto lo studio?

Lo studio è stato condotto da ricercatori dell'Indian Institute of Technology, guidati da Rajesh Srivastava.

Dove posso trovare ulteriori informazioni sullo studio?

Maggiori informazioni sullo studio possono essere trovate nel documento di ricerca intitolato “Calcoli della sezione trasversale della struttura fine dell’impatto degli elettroni del Cu e loro applicazioni nella diagnostica del plasma di Cu prodotto tramite laser attraverso il modello radiativo collisionale” pubblicato su Spectrochimica Acta Parte B : Spettroscopia atomica.