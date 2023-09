Gli astronomi osservano per la prima volta le onde radio della supernova di tipo Ia

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta senza precedenti rilevando le onde radio emesse da una supernova di tipo Ia. Questa osservazione rivoluzionaria rivela nuove intuizioni sulla natura delle esplosioni delle nane bianche e sui loro ambienti ricchi di elio.

Le supernovae di tipo Ia sono esplosioni nucleari che si verificano nelle stelle nane bianche. Sono ampiamente utilizzati dagli astronomi per misurare le distanze cosmologiche e studiare l'espansione dell'Universo. Tuttavia, l’esatto meccanismo alla base delle supernove di tipo Ia non è completamente compreso. Si ritiene che l'esplosione sia innescata dall'accrescimento di massa da parte di una stella compagna, dove il materiale accumulato è costituito principalmente da idrogeno. Tuttavia, è stato anche ipotizzato che le nane bianche potessero accumulare elio da una stella compagna che aveva già perso il suo strato esterno di idrogeno.

Uno dei misteri che circondano le esplosioni delle nane bianche è il comportamento della materia strappata dalla stella compagna. Non tutto il materiale cade sulla nana bianca; una parte di esso forma una nuvola di materiale circumstellare attorno al sistema stellare binario. Ci si aspettava che le onde d'urto dell'esplosione che viaggiavano attraverso questo materiale circumstellare avrebbero eccitato gli atomi e provocato l'emissione di forti onde radio. Nonostante molte osservazioni di supernove di tipo Ia avvenute all’interno di una nube di materiale circumstellare, fino ad ora non erano state rilevate emissioni di onde radio.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui membri dell’Università di Stoccolma e dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, ha osservato una supernova di tipo Ia esplosa nel 2020. Hanno scoperto che questa supernova era circondata da materiale circumstellare composto principalmente da elio. Inoltre, hanno rilevato con successo le onde radio della supernova. Confrontando la forza delle onde radio osservata con i modelli teorici, i ricercatori hanno determinato che la nana bianca stava accumulando materiale a una velocità di circa 1/1000 della massa del Sole all’anno. Questa è la prima supernova di tipo Ia confermata, innescata dall'accrescimento di massa di una stella compagna con uno strato esterno costituito principalmente da elio.

Si prevede che la scoperta delle onde radio provenienti da questa supernova di tipo Ia ricca di elio approfondirà la nostra comprensione del meccanismo di esplosione e delle condizioni che portano a una supernova di tipo Ia. Il gruppo di ricerca intende continuare a cercare le emissioni radio di altre supernove di tipo Ia per ottenere ulteriori informazioni sull’evoluzione che porta a questi eventi esplosivi.

