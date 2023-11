Un progetto rivoluzionario rivela informazioni sulla calotta glaciale dell’Antartide occidentale

Una recente ricerca ha svelato un fatto sorprendente: il rapido riscaldamento dell’Oceano Antartico rappresenta una seria minaccia per la calotta glaciale dell’Antartide occidentale, portando potenzialmente a un aumento significativo del livello del mare globale. Questa enorme calotta di ghiaccio contiene abbastanza acqua ghiacciata da innalzare il livello del mare fino a 5 metri se dovesse sciogliersi completamente. Mentre l’inevitabilità dell’innalzamento del livello del mare è indiscutibile, la velocità precisa e l’entità del processo di fusione rimangono incerte.

Per far luce su questo problema critico, una collaborazione internazionale nota come SWAIS2C (Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2 Degrees C of Warming) ha intrapreso un progetto senza precedenti volto a perforare i sedimenti sotto il ghiaccio. Uno degli obiettivi principali di questo sforzo rivoluzionario è svelare la cronologia e le condizioni climatiche che potrebbero causare la disintegrazione delle grandi piattaforme di ghiaccio galleggianti che circondano la calotta glaciale dell’Antartide occidentale. Queste piattaforme di ghiaccio svolgono un ruolo vitale nella stabilizzazione dell’enorme calotta glaciale, agendo come barriere naturali contro il flusso di ghiaccio nell’oceano.

Esaminando la documentazione geologica ed estraendo i sedimenti depositati durante i periodi passati di clima più caldo, i ricercatori sperano di raccogliere preziose informazioni sul comportamento della calotta glaciale dell’Antartide occidentale. Fino ad ora, gli scienziati hanno raccolto solo campioni da 13 località, fornendo informazioni limitate sulla regione sotto la vasta calotta glaciale.

Oltre al lavoro sul campo, il progetto SWAIS2C si basa su sofisticati modelli numerici per comprendere le complesse dinamiche tra la calotta glaciale, le correnti oceaniche e la struttura sottostante della Terra. Combinando questi modelli con dati osservativi, gli scienziati mirano a identificare i meccanismi e le soglie che hanno innescato il collasso o la stabilità del ghiaccio in passato.

Jacqueline Austermann, geodinamica dell'Osservatorio terrestre Lamont-Doherty, sottolinea il ruolo fondamentale dei modelli nel collegare le osservazioni storiche alle previsioni future. Questo sforzo interdisciplinare, che coinvolge perforatori, ingegneri e ricercatori, inizierà nel novembre 2023 con molteplici stagioni sul campo. Il team si dirigerà verso il margine sudorientale della piattaforma di ghiaccio di Ross, dove utilizzerà un trapano ad acqua calda all'avanguardia per creare un foro di 35 centimetri di diametro attraverso circa 600 metri di ghiaccio. Ciò garantirà loro l’accesso alla cavità sommersa, dove il ghiaccio terrestre si trasforma in una piattaforma di ghiaccio. Utilizzando attrezzature specializzate per il carotaggio dei sedimenti, recupereranno campioni di roccia che contengono preziose informazioni sulle condizioni ambientali passate.

SWAIS2C comprende uno sforzo collaborativo di oltre 120 professionisti provenienti da circa 35 organizzazioni di ricerca internazionali. Esperti provenienti da vari paesi, tra cui Nuova Zelanda, Stati Uniti, Germania, Australia, Italia, Giappone, Spagna, Repubblica di Corea, Paesi Bassi e Regno Unito, hanno unito le forze per affrontare i misteri della calotta glaciale dell'Antartide occidentale e dei suoi implicazioni per il futuro del nostro pianeta.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è la calotta glaciale dell'Antartide occidentale?

La calotta glaciale dell'Antartide occidentale si riferisce a un'enorme distesa di ghiaccio situata nella parte occidentale dell'Antartide. Nel corso di migliaia di anni si sono accumulati strati di neve, formando una delle calotte glaciali più grandi della Terra.

D: Perché lo scioglimento della calotta glaciale dell’Antartide occidentale è preoccupante?

Lo scioglimento della calotta glaciale dell’Antartide occidentale è motivo di preoccupazione a causa del suo potenziale impatto sul livello globale del mare. Se l’intera calotta glaciale dovesse sciogliersi, ciò potrebbe portare ad un innalzamento del livello del mare fino a 5 metri, con conseguenze devastanti per le comunità costiere di tutto il mondo.

D: Cosa sono le piattaforme di ghiaccio?

Le piattaforme di ghiaccio sono grandi piattaforme di ghiaccio che si formano quando i ghiacciai o le calotte glaciali sfociano nell'oceano. Queste strutture di ghiaccio galleggianti svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione del ghiaccio dietro di loro, agendo come barriere protettive. La loro disintegrazione può accelerare il flusso di ghiaccio dalla terra all’oceano, contribuendo all’innalzamento del livello del mare.

D: In che modo il progetto SWAIS2C contribuirà alla nostra comprensione della calotta glaciale dell'Antartide occidentale?

Il progetto SWAIS2C combina la perforazione dei sedimenti sotto il ghiaccio con tecniche avanzate di modellazione numerica. Attraverso l’esame della documentazione geologica e l’integrazione delle osservazioni con i modelli, gli scienziati mirano a ottenere preziose informazioni sui processi e sulle soglie che influenzano la stabilità o il collasso della calotta glaciale dell’Antartide occidentale.