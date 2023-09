Le piume dei dinosauri hanno una composizione proteica simile a quella degli uccelli moderni, suggerendo un'origine precoce

By

I ricercatori hanno scoperto che le piume dei dinosauri avevano una composizione proteica simile a quella degli uccelli moderni, indicando che la chimica delle piume degli uccelli potrebbe aver avuto origine già 125 milioni di anni fa. Lo studio, condotto da scienziati dell'University College Cork (UCC) e della Stanford Synchrotron Radiation Light Source (SSRL) presso lo SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell'Energia, ha esaminato l'evoluzione e l'alterazione delle proteine ​​nelle piume dei dinosauri nel corso di milioni di anni e in condizioni estreme. Calore.

Studi precedenti avevano dimostrato che le piume dei dinosauri contenevano proteine ​​che le rendevano meno rigide di quelle degli uccelli moderni. Tuttavia, questa recente ricerca rivela che le piume dei dinosauri originariamente avevano una composizione proteica molto simile a quella degli uccelli moderni, suggerendo che la chimica delle piume degli uccelli ha un’origine molto precedente di quanto si credesse in precedenza.

I ricercatori hanno utilizzato potenti raggi X generati presso la SSRL per analizzare le piume del dinosauro Sinornithosaurus e del primo uccello Confuciusornis, nonché una piuma di 50 milioni di anni proveniente dagli Stati Uniti. Esaminando i fossili con i raggi X, i ricercatori sono stati in grado di determinare se erano presenti componenti chiave delle proteine ​​beta, che rafforzano le piume per il volo.

L’analisi ha mostrato che, sebbene alcune piume fossili contenessero molte proteine ​​alfa-cheratina, probabilmente non erano originariamente presenti. Invece, queste proteine ​​alfa si sono formate durante il processo di fossilizzazione a causa del calore estremo sperimentato dai fossili nel tempo.

Questi risultati hanno importanti implicazioni per la nostra comprensione della conservazione chimica di antiche biomolecole e dell’evoluzione delle piume. Sviluppando nuovi strumenti per comprendere il processo di fossilizzazione, i ricercatori sperano di svelare i segreti chimici dei fossili e ottenere nuove entusiasmanti informazioni sull’evoluzione.

