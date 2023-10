La misteriosa distorsione della Via Lattea: approfondimenti sulla materia oscura

By

Astronomi del Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian hanno scoperto un affascinante segreto sulla Via Lattea. A differenza della tradizionale analogia di un disco piatto, la nostra galassia presenta una sottile deformazione, simile a un frisbee che è stato disturbato. Si ritiene che questa forma intrigante sia causata da un alone di materia oscura a forma di pallone da calcio e inclinato che circonda la Via Lattea.

La materia oscura è una sostanza misteriosa che costituisce l'85% della materia presente nell'universo. È invisibile e non può essere rilevato direttamente attraverso la luce. Invece, la materia oscura è cruciale per tenere insieme le galassie attraverso le forze gravitazionali, anche se manca di materia visibile sufficiente.

La recente scoperta della forma deformata della Via Lattea fornisce preziose informazioni sull’evoluzione della nostra galassia e sul ruolo della materia oscura nel modellare le galassie. I modelli computerizzati hanno confermato che le stelle nella Via Lattea orbitano in allineamento con l’alone di materia oscura inclinato, a forma di pallone da calcio, spiegando la forma insolita della galassia.

Questa rivelazione suggerisce anche che la deformazione e l’alone inclinato potrebbero essere il risultato di una precedente collisione con un’altra galassia. Studiando la storia della Via Lattea, gli astronomi sperano di acquisire una comprensione più profonda delle particelle di materia oscura e di indagare la presenza di materia oscura fluttuante tra le galassie.

La scoperta sfida la saggezza convenzionale sulla natura della materia oscura e sulla sua auto-interazione. Apre nuove strade per esplorare i limiti delle interazioni della materia oscura e ci spinge più vicini a svelare i misteri del cosmo.

Mentre continuiamo a esplorare la nostra galassia e l’universo, l’enigma della materia oscura rimane affascinante. È svelando i suoi segreti che possiamo acquisire una comprensione più profonda della nostra casa celeste e del vasto cosmo.

Fonte:

– Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian