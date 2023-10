Svelare i segreti del comportamento cellulare su substrati morbidi: un cambiamento di paradigma nella meccanobiologia

Un gruppo di ricerca dell’Università di Turku e del Turku Bioscience Center, in collaborazione con Misvik Biology Ltd, ha sviluppato un metodo innovativo per studiare come si comportano le cellule tumorali sia negli ambienti dei tessuti molli che in quelli rigidi. La convinzione tradizionale è che le cellule tendano a diffondersi e crescere maggiormente su superfici più rigide. Tuttavia, questo studio mette in discussione tale presupposto e apre nuove strade per la ricerca nella biologia del cancro e nell’ingegneria dei tessuti.

Il team ha utilizzato la modellazione computazionale e un'ampia gamma di condizioni di crescita per confrontare in grande dettaglio il comportamento delle cellule su superfici morbide e rigide. Hanno utilizzato una macchina automatizzata per microstampare diverse miscele proteiche su queste superfici, imitando le proteine ​​che circondano le cellule del corpo e fornendo informazioni sull’ambiente dei tessuti.

I risultati dello studio hanno dimostrato che la giusta combinazione di proteine ​​può supportare la crescita cellulare su superfici morbide, fornendo spunti cruciali per la sopravvivenza. Ciò sfida il paradigma esistente e offre nuove possibilità di ricerca sia nella biologia del cancro che nell’ingegneria dei tessuti. Il gruppo di ricerca ritiene che, utilizzando miscele proteiche più diversificate nella coltura cellulare, si possa creare un ambiente più fisiologico all’esterno del corpo, consentendo una modellizzazione più efficace degli stati malati e sani.

Questa ricerca ha anche fatto luce su come le cellule possono aderire, funzionare e segnalare in modo efficace su substrati morbidi. Ha comportato un cambiamento fondamentale nella nostra comprensione della meccanobiologia. Queste intuizioni hanno il potenziale per migliorare la nostra comprensione della progressione del cancro e sviluppare nuove strategie per l’ingegneria dei tessuti.

Nel complesso, questo studio ha portato alla luce importanti conoscenze sul comportamento cellulare su substrati morbidi, sfidando le convinzioni esistenti e aprendo nuove strade per la ricerca futura nella biologia del cancro e nell'ingegneria dei tessuti.

Fonte:

– James RW Conway et al, Le composizioni definite della matrice extracellulare supportano la diffusione cellulare insensibile alla rigidità e la segnalazione di adesione, Atti della National Academy of Sciences (2023).