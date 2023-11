Sbloccare il potenziale dei piselli: la svolta genetica migliora le colture arricchite con ferro

I ricercatori del John Innes Center hanno fatto una scoperta genetica rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare la produzione di verdure e cereali arricchiti con ferro. Utilizzando una mappa appena disponibile del genoma del pisello, il team è stato in grado di identificare la sequenza genetica sottostante responsabile di due mutazioni ad alto contenuto di ferro nei piselli. Questa conoscenza apre interessanti possibilità per strategie di modifica genetica volte ad aumentare il contenuto di ferro in un’ampia gamma di colture. I risultati del loro studio, intitolato “Base genetica degli storici mutanti dgl e brz che accumulano ferro nel pisello”, sono stati pubblicati su The Plant Journal.

La carenza di ferro è un problema di salute globale, che colpisce in particolare le ragazze e le donne nel Regno Unito e in altre parti del mondo. Con la crescente preoccupazione che il cambiamento climatico porti ad una diminuzione del consumo di carne, si prevede che il problema della carenza di ferro peggiori. L’anemia da carenza di ferro si verifica quando all’organismo manca ferro, portando a una riduzione del numero di globuli rossi responsabili della conservazione e del trasporto dell’ossigeno.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato tecniche di sequenziamento dell'RNA per esaminare i geni espressi nelle piante di piselli ad alto contenuto di ferro e confrontarli con piante selvatiche con livelli di ferro normali. Attraverso la mappatura computazionale e gli esperimenti sulle piante, sono riusciti a identificare le mutazioni specifiche e la loro posizione sul genoma del pisello.

Questa svolta genetica offre opportunità per la biofortificazione, un metodo per aumentare il valore nutrizionale del cibo. Potrebbe consentire la coltivazione di germogli di pisello con un contenuto di ferro significativamente più elevato o lo sviluppo di integratori contenenti una forma di ferro più biodisponibile, riducendo così gli effetti collaterali associati agli integratori di ferro di derivazione chimica.

Inoltre, le conoscenze acquisite dallo studio di questi geni potrebbero avere implicazioni di vasta portata che vanno oltre i piselli. I geni identificati sono altamente conservati in varie piante, offrendo il potenziale per biofortificare altre colture come il grano e l’orzo utilizzando l’editing genetico e altre tecniche di selezione.

Questa ricerca innovativa non solo ha svelato i misteri di due varietà di piselli ad alto contenuto di ferro, ma ha anche evidenziato l’importanza delle banche dei semi nei progressi scientifici. L'Unità di risorse per il germoplasma del John Innes Center ha svolto un ruolo fondamentale nel preservare e mantenere le scorte di semi necessarie per questo studio.

In definitiva, questa svolta genetica apre la strada allo sviluppo di colture arricchite con ferro che possono combattere la carenza di ferro e migliorare la nutrizione globale. Sfruttando il potere dei piselli, possiamo garantire un futuro più sano per le generazioni a venire.

FAQ

Cos'è l'anemia da carenza di ferro?

L'anemia da carenza di ferro è una condizione caratterizzata da una mancanza di ferro nell'organismo, che porta a una riduzione del numero di globuli rossi responsabili della conservazione e del trasporto dell'ossigeno.

Cos’è la biofortificazione?

La biofortificazione si riferisce al processo di miglioramento del contenuto nutrizionale delle colture alimentari attraverso interventi genetici o agronomici.

In che modo l’editing genetico può aumentare il valore nutrizionale delle colture?

Le tecniche di editing genetico consentono agli scienziati di modificare geni specifici nelle colture, aumentandone potenzialmente il valore nutrizionale. Nel caso delle colture arricchite con ferro, l’editing genetico potrebbe essere utilizzato per migliorare la capacità delle piante di assorbire e accumulare ferro, con conseguente contenuto di ferro più elevato nelle parti commestibili del raccolto.

Cosa sono le banche dei semi?

Le banche dei semi sono strutture che immagazzinano e preservano i semi per preservare la diversità genetica e proteggerli dalla potenziale perdita di specie vegetali. Svolgono un ruolo cruciale nel preservare le collezioni storiche e nel fornire risorse per la ricerca scientifica e il miglioramento delle colture.