Il lavoro del biochimico Andrea Bodnar presso il Marine Genomics Institute

Andrea Bodnar è biochimico e direttore scientifico del Gloucester Marine Genomics Institute (GMGI) a Gloucester, Massachusetts. L’istituto, fondato nel 2013, si concentra sull’affrontare le sfide cruciali che affliggono gli oceani, la salute umana e l’ambiente attraverso la ricerca scientifica e l’istruzione innovative. Attraverso il suo istituto di ricerca, GMGI utilizza tecniche molecolari e genomiche all’avanguardia per promuovere oceani sostenibili e sani, scoprire nuove scoperte che influiscono sulla pesca e sulla salute umana ed esplorare gli adattamenti unici degli organismi marini per ispirare i progressi della biomedicina e della biotecnologia.

Un'area di ricerca del GMGI è lo studio degli invertebrati marini. Gli invertebrati marini svolgono un ruolo cruciale nel plasmare ecosistemi marini sani e possiedono adattamenti unici che li rendono modelli ideali per lo studio dei processi biologici fondamentali rilevanti per la salute umana. L'interesse particolare di Bodnar risiede nello studio degli invertebrati marini a vita lunga, e il riccio di mare è il suo modello di ricerca preferito. I ricci di mare possono vivere fino a età straordinarie senza mostrare segni di invecchiamento o sviluppare il cancro. Comprendendo i meccanismi cellulari e molecolari alla base della loro longevità e resistenza al cancro, le conoscenze acquisite dallo studio dei ricci di mare potrebbero portare a strategie preventive o terapeutiche per le malattie degenerative legate all’età e il cancro negli esseri umani.

GMGI si concentra anche su sforzi di collaborazione con organizzazioni accademiche, industriali e governative. Ospitano conferenze, promuovono le condizioni per lo sviluppo di una comunità scientifica a Gloucester e dintorni e collaborano con i partner per promuovere la ricerca scientifica e l'istruzione.

Negli ultimi anni, la genomica ha fornito una comprensione completa della diversità e delle dinamiche della vita marina, consentendo lo sviluppo di nuovi strumenti per la gestione sostenibile dell’ambiente marino. GMGI è attivamente coinvolta nello sviluppo e nell’applicazione di tecnologie genetiche molecolari come il DNA ambientale (eDNA) e la diagnostica molecolare basata su CRISPR per promuovere la pesca sostenibile e migliorare le pratiche di gestione negli ecosistemi marini minacciati e protetti.

Il lavoro di Andrea Bodnar al GMGI e l'impegno dell'istituto nella ricerca scientifica, nell'istruzione e nello sviluppo della comunità stanno contribuendo al progresso della genomica marina e alla gestione sostenibile dei nostri oceani e dell'ambiente.

