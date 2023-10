Un nuovo metodo per misurare il tasso di espansione dell'Universo

Gli astronomi del Niels Bohr Institute stanno proponendo un nuovo metodo per affrontare i disaccordi nella misurazione del tasso di espansione dell'Universo. L’espansione dell’Universo è un concetto fondamentale in cosmologia e misurare accuratamente questa velocità, nota come costante di Hubble, è fondamentale per la nostra comprensione del cosmo.

Attualmente vengono utilizzati due metodi principali per misurare il tasso di espansione, ma forniscono risultati leggermente diversi. Questa discrepanza, nota come “problema di Hubble”, ha portato gli astrofisici a cercare approcci alternativi.

I ricercatori suggeriscono di utilizzare le kilonovae, esplosioni risultanti dalla fusione di stelle di neutroni, come mezzo per misurare le distanze delle galassie. Le kilonovae sono straordinariamente simmetriche e la loro semplicità consente agli astronomi di dedurre la quantità di luce che emettono. Confrontando questa luminosità con la quantità di luce che raggiunge la Terra, i ricercatori possono calcolare la distanza delle galassie contenenti kilonovae.

Questo nuovo metodo offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali. Ad esempio, non richiede la calibrazione di altre stelle, come le Cefeidi, per determinare le distanze. I ricercatori hanno testato questo metodo utilizzando una kilonova scoperta nel 2017 e hanno ottenuto una costante di Hubble più vicina al metodo della radiazione di fondo.

Sebbene questi risultati preliminari siano promettenti, sono necessari più casi per la convalida. Tuttavia, se il metodo della kilonova risolvesse con successo il problema di Hubble, potrebbe fornire una svolta nella nostra comprensione dell’espansione dell’Universo.

– Supernova: un'esplosione stellare che avviene durante le ultime fasi dell'evoluzione di una stella massiccia.

– Radiazione cosmica di fondo: la radiazione residua del Big Bang, che permea l’intero Universo.