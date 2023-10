Missione della NASA per esplorare il mondo dei metalli nel nostro sistema solare

La NASA si sta imbarcando in una missione senza precedenti per visitare un asteroide chiamato Psiche, che si ritiene sia un mondo metallico. Psiche si trova nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. La missione mira a determinare se Psiche è il nucleo esposto di uno dei primi elementi costitutivi del pianeta. Le missioni precedenti hanno visitato asteroidi vicini alla Terra, ma Psiche non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta.

Il lancio della navicella spaziale, chiamata anche Psiche, è previsto giovedì e arriverà sull'asteroide nel 2029. Nel corso di due anni, la missione studierà Psiche utilizzando una serie di strumenti scientifici per svelare la sua vera natura.

Psiche, dal nome della dea greca dell'anima, è il più grande asteroide metallico del nostro sistema solare. Misura circa 173 miglia di larghezza e 144 miglia di lunghezza. Osservazioni radar e telescopio hanno rivelato che Psiche probabilmente contiene ferro, nichel e altri metalli, oltre a materiale roccioso e silicato. Gli scienziati ritengono che Psiche abbia avuto inizio come nucleo ricco di ferro di un planetesimo, che ha perso i suoi strati esterni a causa delle collisioni con altri oggetti rocciosi.

La missione su Psiche rappresenta una grande promessa per comprendere la formazione dei pianeti. Studiando il nucleo metallico esposto di Psiche, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla composizione e la struttura dei nuclei della Terra, Mercurio e Marte. Gli strumenti della navicella cercheranno anche segni di differenziazione sulla superficie di Psiche, che potrebbero fornire indizi su come i materiali pesanti come i metalli affondano al centro e formano un nucleo all'interno di un pianeta.

Uno degli aspetti più entusiasmanti della missione è l'opportunità di osservare da vicino la superficie di un mondo metallico. Gli asteroidi sono privi di atmosfera, quindi le loro superfici subiscono l'erosione dovuta agli impatti e alle radiazioni. Gli scienziati sono ansiosi di vedere come l’erosione spaziale abbia influenzato Psiche.

Anche se ci sono ancora molte domande su Psiche, ci si aspetta che la missione faccia luce sui suoi misteri e offra preziose informazioni sulle prime fasi del nostro sistema solare.

Fonte: NASA, CNN