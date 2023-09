Sbloccare il potenziale della tecnologia CRISPR nella ricerca sulle malattie genetiche

By

La tecnologia CRISPR è emersa come uno strumento rivoluzionario nello studio dei disturbi genetici, di cui la sindrome da delezione 22q11.2 costituisce un ottimo esempio. Questa sindrome, caratterizzata dalla delezione di un piccolo segmento di DNA sul cromosoma 22, porta a vari disturbi dello sviluppo e cognitivi. Sebbene i modelli cellulari in vitro siano stati tradizionalmente utilizzati per studiare il ruolo dei geni nelle malattie, essi presentano dei limiti quando si tratta di catturare le complessità dei disordini genetici negli organismi viventi. Entra nella tecnologia CRISPR.

CRISPR–Cas9, un potente strumento di editing genetico, consente agli scienziati di apportare modifiche precise al DNA di un organismo. Prendendo di mira cellule specifiche nei topi, i ricercatori possono utilizzare CRISPR per esaminare come le mutazioni genetiche influenzano lo sviluppo e il funzionamento di tali cellule. Un recente studio di Santinha et al., pubblicato su Nature, ha approfondito l'applicazione di CRISPR-Cas9 nello studio dei geni associati alla sindrome da delezione 22q11.2.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato una tecnica chiamata AAV-Perturb-seq, che combina l’editing del gene CRISPR con il sequenziamento dell’RNA a nucleo singolo per analizzare i cambiamenti trascrizionali causati dalle mutazioni genetiche nelle singole cellule. Attraverso questo metodo, lo studio ha scoperto nuove informazioni sui geni implicati nella sindrome da delezione 22q11.2. Confrontando i profili di espressione genetica delle cellule normali con quelli che presentano mutazioni genetiche specifiche, i ricercatori hanno identificato i geni coinvolti nello sviluppo e nel funzionamento delle cellule colpite.

Questa ricerca innovativa fa luce sullo straordinario potenziale della tecnologia CRISPR nel far progredire la nostra comprensione delle malattie genetiche. Studiando la funzione dei geni negli organismi viventi, gli scienziati ottengono una comprensione più completa e accurata di come le mutazioni genetiche contribuiscono alle malattie. Questi risultati hanno implicazioni significative per la diagnosi e il trattamento della sindrome da delezione 22q11.2. L’identificazione dei geni specifici coinvolti nella malattia consente lo sviluppo di terapie mirate volte a correggere le anomalie genetiche sottostanti.

In conclusione, la tecnologia CRISPR ha rivoluzionato lo studio della funzione genetica, in particolare nei disturbi genetici come la sindrome da delezione 22q11.2. Sfruttando la potenza di questo strumento di editing genetico, gli scienziati possono migliorare la loro comprensione del ruolo svolto dai geni nelle malattie e aprire la strada a trattamenti più efficaci in futuro.

