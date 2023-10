Sbloccare nuovi percorsi per la degradazione delle proteine: una finestra sul potenziale terapeutico

Le proteine ​​possono essere sia benefiche che dannose per il corpo umano. Sebbene svolgano un ruolo cruciale nella digestione e nella riparazione muscolare, alcune proteine ​​possono anche contribuire a malattie come il cancro e l'Alzheimer. Gli approcci terapeutici tradizionali prevedevano il blocco del sito attivo di una proteina per impedirne l'interazione con le cellule. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Stanford hanno recentemente scoperto un nuovo percorso che offre un metodo alternativo per la degradazione delle proteine.

In uno studio innovativo pubblicato su Science, i chimici di Stanford hanno approfondito il funzionamento interno dei lisosomi, i “trituratori” cellulari responsabili della scomposizione delle proteine. Comprendendo come le proteine ​​vengono trasportate ai lisosomi, i ricercatori hanno aperto la porta allo sviluppo di terapie innovative per i disturbi legati all’età, le malattie autoimmuni e persino i tumori resistenti ai trattamenti.

Lo studio si è concentrato sulle chimere con targeting lisosomiale (LYTAC), che utilizzano il meccanismo di degradazione naturale della cellula per marcare ed eliminare le proteine ​​dannose. Questi LYTAC possono identificare e prendere di mira le proteine ​​presenti sulla membrana di una cellula o nelle sue vicinanze, consentendo una degradazione proteica più completa. Sebbene i LYTAC si siano dimostrati promettenti, il loro tasso di successo è stato variabile e i meccanismi sottostanti non sono stati completamente compresi.

Attraverso uno screening genetico CRISPR, il gruppo di ricerca ha identificato nuovi componenti cellulari che influenzano l'efficienza del LYTAC. Ad esempio, hanno scoperto un collegamento tra il livello di cullina 3 neddylata (CUL3) e l’efficacia del LYTAC. Livelli più elevati di CUL3 neddylato sono correlati con una maggiore efficacia di LYTAC. Questa scoperta potrebbe potenzialmente portare allo sviluppo di un test in grado di prevedere la risposta del paziente alla terapia LYTAC.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che le proteine ​​che trasportano il mannosio 6-fosfati (M6P) possono impedire ai LYTAC di svolgere la loro funzione. Questi zuccheri si attaccano alle proteine ​​destinate alla degradazione lisosomiale e occupano i recettori con cui i LYTAC devono legarsi. Interrompendo la biosintesi di M6P, sulla superficie cellulare erano disponibili più recettori non occupati, migliorando l'efficacia dei LYTAC.

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per la scoperta di farmaci e lo sviluppo di terapie che sfruttano i percorsi naturali di degradazione delle proteine ​​del corpo. Comprendendo come le proteine ​​vengono degradate, i ricercatori possono progettare trattamenti più efficaci per varie malattie. Queste intuizioni fanno luce su un’area della biologia precedentemente inesplorata ed evidenziano il potenziale di sfruttare i processi cellulari per combattere le proteine ​​dannose.

-

FAQ

Cosa sono i lisosomi?

I lisosomi sono organelli cellulari responsabili della scomposizione delle proteine ​​e di altri materiali di scarto cellulari.

Qual è l’approccio tradizionale per colpire le proteine?

L'approccio tradizionale prevede il blocco del sito attivo di una proteina per impedirne l'interazione con le cellule.

Cosa sono i LYTAC?

I LYTAC, o chimere con targeting lisosomiale, sono agenti terapeutici che utilizzano macchinari di degradazione cellulare per marcare ed eliminare le proteine ​​dannose.

Come funzionano i LYTAC?

I LYTAC si legano a recettori specifici sulla superficie cellulare e trasportano le proteine ​​per la degradazione nei lisosomi.

Cosa sono il mannosio 6-fosfati (M6P)?

Gli M6P sono molecole di zucchero che si attaccano alle proteine ​​destinate alla degradazione nei lisosomi.

Fonte: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249