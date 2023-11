Gli scienziati scoprono nuovi enzimi con proprietà rivoluzionarie nei prodotti naturali

Gli scienziati dell’UF Scripps Institute hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare la produzione di sostanze chimiche mediche, in particolare nello sviluppo di nuovi trattamenti contro il cancro. In un recente studio pubblicato su Nature Chemical Biology, il team guidato dal chimico Ben Shen ha svelato l'identificazione di due nuovi enzimi con proprietà straordinarie. Questi enzimi, noti come “ossigenasi senza cofattori”, hanno la capacità di incorporare l’ossigeno dell’aria in nuovi composti senza la necessità di metalli o cofattori tipici per avviare la reazione chimica.

L’importanza di questa scoperta risiede nel suo potenziale impatto sulla scoperta di farmaci. La ricerca del team indica che questi enzimi offrono un modo più accessibile ed efficiente per studiare e produrre sostanze chimiche naturali complesse, molte delle quali hanno il potenziale per diventare medicinali preziosi. Come ha osservato il professor Shen, “la natura è il miglior chimico” quando si tratta di produrre questi complessi composti. Con l'aiuto di questi enzimi, gli scienziati possono ora esplorare nuove strade nella creazione di sostanze utili e potenti per vari scopi terapeutici.

Inoltre, questa scoperta risolve un mistero che incuriosisce i ricercatori dal 2016. Gui e Kalkreuter, i ricercatori post-dottorato coinvolti nello studio, hanno scoperto che questi enzimi sono responsabili delle proprietà uniche della tiancimicina A, un potente composto con potenziali applicazioni nel trattamento del cancro. Gli enzimi consentono ai batteri di produrre composti che prendono di mira e distruggono il DNA, rendendoli agenti efficaci contro virus e cellule tumorali.

Le implicazioni di questa ricerca sono vaste e di vasta portata. I nuovi enzimi forniscono agli scienziati uno strumento prezioso per sintetizzare sostanze difensive, offrendo così potenziali soluzioni per combattere varie malattie. La scoperta evidenzia anche l’importanza dei prodotti naturali nello sviluppo dei farmaci. La natura è stata a lungo una ricca fonte di ispirazione per i ricercatori, con quasi la metà degli antibiotici e dei farmaci antitumorali approvati dalla FDA che provengono da composti naturali o sono ispirati da essi.

FAQ:

D: Cosa sono le ossigenasi senza cofattore?

R: Le ossigenasi senza cofattori sono enzimi che possono estrarre l'ossigeno dall'aria e incorporarlo in nuovi composti senza la necessità di metalli o altri cofattori.

D: In che modo questi enzimi possono rivoluzionare la scoperta dei farmaci?

R: Questi enzimi forniscono agli scienziati nuovi modi per studiare e produrre sostanze chimiche naturali complesse, portando potenzialmente allo sviluppo di farmaci più efficaci.

D: Cos'è la tiancimicina A?

R: La tiancimicina A è un potente composto scoperto nei batteri che vivono nel suolo. Ha dimostrato il potenziale come terapia anticorpale mirata al cancro ed è in fase di studio per le sue applicazioni nel trattamento del cancro.