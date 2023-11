Una nuova tecnica basata sul laser esplora le proprietà dinamiche dei metamateriali

Gli ingegneri del MIT hanno introdotto un metodo innovativo basato sul laser chiamato spettroscopia acustica risonante indotta da laser (LIRAS) che consente di testare le proprietà dinamiche dei metamateriali senza causare alcun danno. Utilizzando due laser, uno per creare vibrazioni e l'altro per misurarle, i ricercatori possono acquisire una comprensione più profonda di materiali come i polimeri su microscala. Questa tecnica innovativa apre la strada a progressi in vari campi, tra cui la tecnologia a ultrasuoni e i dispositivi di protezione.

I metamateriali sono materiali straordinari costituiti da normali polimeri, ceramiche e metalli. Se progettati con precisione su microscala, possiedono proprietà uniche che possono essere sfruttate per applicazioni come lenti acustiche che focalizzano il suono e pellicole resistenti agli urti. Sebbene le simulazioni al computer possano fornire informazioni sul potenziale comportamento dei metamateriali, i test fisici sono fondamentali per verificarne le prestazioni.

Tradizionalmente, testare fisicamente i metamateriali su microscala è stato impegnativo a causa del potenziale danno strutturale. Tuttavia, la nuova tecnica basata sul laser sviluppata dagli ingegneri del MIT offre una soluzione rapida e sicura a questo problema. Il sistema utilizza due laser: uno colpisce rapidamente la struttura, mentre l'altro misura le vibrazioni risultanti. Nonostante non stabiliscano un contatto fisico, i laser generano vibrazioni in tutto il metamateriale, simulando gli effetti delle forze fisiche.

Gli ingegneri possono analizzare le vibrazioni per calcolare varie proprietà dinamiche del materiale, inclusa la sua risposta agli impatti e la sua capacità di assorbire o diffondere il suono. Grazie alla capacità di eccitare e misurare centinaia di strutture in miniatura in pochi minuti, questa tecnica consente una caratterizzazione efficiente di metamateriali su microscala.

Le applicazioni di questa svolta sono vaste. I ricercatori prevedono che questa tecnica accelererà la scoperta di metamateriali ottimali per proprietà specifiche richieste in vari settori. Ha il potenziale per semplificare lo sviluppo di lenti acustiche, pellicole resistenti agli urti e altri materiali futuristici, portando a progressi in campi come l’imaging medico, la manipolazione del suono e i dispositivi di protezione.

FAQ

D: Cosa sono i metamateriali?

I metamateriali sono materiali progettati per avere proprietà che non si trovano in natura. Progettando con precisione le loro microstrutture, i materiali di uso quotidiano come polimeri e metalli possono mostrare caratteristiche straordinarie.

D: In cosa differiscono i metodi di test convenzionali per i metamateriali dalla tecnica basata sul laser?

I metodi di test convenzionali, come la nanoindentazione, implicano la pressione fisica sul materiale per misurarne la risposta. Tuttavia, ciò può danneggiare la microstruttura. La tecnica basata sul laser, invece, utilizza laser senza contatto per creare vibrazioni, imitando gli effetti delle forze fisiche senza causare alcun danno.

D: Quali sono le potenziali applicazioni dei metamateriali?

I metamateriali hanno una vasta gamma di applicazioni, tra cui lenti acustiche, pellicole resistenti agli urti e dispositivi di imaging medico. Possono anche essere utilizzati in campi come le telecomunicazioni, l'energia e la difesa grazie alle loro proprietà uniche.