Nuovi approfondimenti sul sistema solare TRAPPIST-1: l'influenza della stella sulle osservazioni esoplanetarie

By

Gli astronomi utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) hanno raccolto nuovi dati su TRAPPIST-1 b, il pianeta più vicino alla sua stella nel sistema solare TRAPPIST-1. Questo studio evidenzia l’influenza significativa della stella sulle osservazioni esoplanetarie e le sfide della contaminazione stellare.

TRAPPIST-1 è un sistema solare situato a 40 anni luce dalla Terra, con sette pianeti delle dimensioni della Terra in orbita attorno a una stella fredda. Le nuove osservazioni ottenute dal JWST fanno luce sull’impatto della stella sulle osservazioni degli esopianeti nella zona abitabile delle stelle fredde, dove può esistere acqua liquida sulla superficie di un pianeta in orbita.

Lo studio, condotto da Olivia Lim dell'Istituto Trottier per la ricerca sugli esopianeti dell'Università di Montreal, ha utilizzato la spettroscopia di trasmissione per analizzare le proprietà di TRAPPIST-1 b. Studiando la luce della stella dopo aver attraversato l'atmosfera dell'esopianeta durante un transito, gli astronomi sono stati in grado di rilevare l'impronta digitale unica lasciata dalle molecole e dagli atomi presenti nell'atmosfera.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di comprendere l’influenza della stella sulle osservazioni, in particolare quando si studiano i pianeti nella zona abitabile del sistema TRAPPIST-1. Questa conoscenza è cruciale per le future osservazioni dei segnali atmosferici su pianeti come TRAPPIST-1 d, e e f.

Le scoperte del team indicano che la stella ha un ruolo dominante nel dare forma alle osservazioni del sistema TRAPPIST-1. Anche se non hanno rilevato segni di un'atmosfera attorno a TRAPPIST-1 b, i ricercatori notano che l'influenza della stella avrà effetti simili su altri pianeti del sistema. Ciò sottolinea la necessità di sviluppare tecniche per mitigare l’impatto della stella quando si studiano gli esopianeti.

Il sistema solare TRAPPIST-1 ha affascinato scienziati e appassionati di spazio grazie al suo potenziale di ospitare ambienti abitabili. La scoperta di sette esopianeti delle dimensioni della Terra, di cui tre situati all’interno della zona abitabile, ha acceso le speranze di trovare segni di vita oltre il nostro sistema solare.

Lo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters fornisce preziose informazioni sul sistema solare TRAPPIST-1 e sulle sfide poste dalla contaminazione stellare nelle osservazioni esoplanetarie. Mostra anche le capacità del telescopio spaziale James Webb nel promuovere la nostra comprensione dei sistemi solari distanti.

Fonte:

– Telescopio spaziale James Webb (JWST) – NASA

– Le lettere del diario astrofisico – Società astronomica americana (AAS)