Nuovi approfondimenti sulla riproduzione dei pipistrelli: accoppiamento senza intromissione

Nel mondo della riproduzione dei mammiferi, il presupposto è sempre stato che l’accoppiamento implica l’intromissione: un mammifero penetra nell’altro con il pene. Tuttavia, uno studio recente ha rivelato che i pipistrelli maschi della serotina hanno adottato un approccio diverso, riscrivendo le regole dell’accoppiamento dei mammiferi. Questi pipistrelli adottano uno stile di accoppiamento che ricorda più gli uccelli che le loro controparti pelose.

Lo studio, condotto dal dottor Nicolas Fasel, ha esaminato il comportamento di accoppiamento dei pipistrelli serotini (Eptesicus serotinus) e ha fatto una scoperta sorprendente. Invece di usare il pene per l’intromissione, i pipistrelli maschi della serotina lo usano come “braccio copulatore”. Toccano i loro genitali con la vulva della femmina, dando vita a un metodo di accoppiamento unico che è più simile agli uccelli rispetto a qualsiasi altro mammifero conosciuto. Questa scoperta mette alla prova la nostra comprensione delle norme di accoppiamento e mette in mostra gli affascinanti adattamenti che possono sorgere nella battaglia dei sessi.

Il team ha osservato ore di riprese video provenienti da una chiesa olandese frequentata da pipistrelli serotini e ha anche osservato pipistrelli in cattività in un centro di riabilitazione per pipistrelli ucraino. Da queste osservazioni, hanno notato che i pipistrelli maschi della serotina hanno una struttura “a forma di cuore” ricoperta di peli sulla punta del pene quando sono completamente eretti. Questa struttura funziona come un braccio copulatore, riposizionando la membrana della coda della femmina per consentire ai maschi di trovare la posizione ideale di accoppiamento.

Le sessioni di accoppiamento tra pipistrelli serotini maschi e femmine possono durare in media 53 minuti, con alcune che durano più di mezza giornata. Questa durata estesa è probabilmente dovuta alla natura unica del loro stile di accoppiamento.

La scoperta di questo comportamento di accoppiamento non convenzionale nei pipistrelli serotini fa luce sul concetto di conflitto sessuale, in cui maschi e femmine della stessa specie si evolvono in risposta ai reciproci tentativi di ottenere un vantaggio. Nel caso dei pipistrelli serotini, la struttura dei loro genitali si è evoluta in risposta ai meccanismi di difesa impiegati dalle femmine per allontanare pretendenti indesiderati.

Andando avanti, i ricercatori mirano a esplorare i comportamenti copulatori in altre specie di pipistrelli e ad approfondire gli aspetti più segreti della riproduzione dei pipistrelli. Questa nuova comprensione dei comportamenti di accoppiamento dei pipistrelli apre strade entusiasmanti per ulteriori ricerche sulle meraviglie della riproduzione animale.

FAQ

D: Come si accoppiano i pipistrelli maschi della serotina?

R: I pipistrelli maschi della serotina usano il loro pene come un "braccio copulatorio" toccando i loro genitali con la vulva della femmina.

D: Quanto durano le sessioni di accoppiamento per i pipistrelli serotini?

R: In media, le sessioni di accoppiamento tra pipistrelli serotini maschi e femmine durano 53 minuti, ma occasionalmente possono durare più di mezza giornata.

D: Cos'è il conflitto sessuale?

R: Il conflitto sessuale si riferisce ai cambiamenti evolutivi che si verificano tra maschi e femmine della stessa specie mentre competono per il successo riproduttivo.

D: Come si è evoluta la struttura dei genitali maschili dei pipistrelli serotini?

R: La struttura dei genitali maschili del pipistrello serotino si è evoluta per superare i meccanismi di difesa impiegati dalle femmine. Il pene ingrandito aiuta a riposizionare la membrana della coda della femmina per facilitare l'accoppiamento.